Анчелотти завоевал 24-й трофей в тренерской карьере

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти привёл команду к победе на клубном чемпионате мира.

Очередной для итальянца и всего «Реала» трофей был выигран по итогам сегодняшнего матча, в котором «сливочные» обыграли «Аль-Хиляль» – 5:3. Как отмечают испанские ресурсы, данный триумф стал 24-м в тренерской карьере Анчелотти. В девяти случаях специалист праздновал победу с «Реалом», восемь раз – с «Миланом», трижды – с «Челси» и мюнхенской «Баварией», ещё однажды – с «Пари Сен-Жермен».

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. По слухам, наставник в скором времени может покинуть клубный футбол и возглавить сборную Бразилии.