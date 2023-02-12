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Анчелотти завоевал 24-й трофей в тренерской карьере

12 Февраля 2023 • 01:08 Комментировать (1)
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти привёл команду к победе на клубном чемпионате мира.

Очередной для итальянца и всего «Реала» трофей был выигран по итогам сегодняшнего матча, в котором «сливочные» обыграли «Аль-Хиляль» – 5:3. Как отмечают испанские ресурсы, данный триумф стал 24-м в тренерской карьере Анчелотти. В девяти случаях специалист праздновал победу с «Реалом», восемь раз – с «Миланом», трижды – с «Челси» и мюнхенской «Баварией», ещё однажды – с «Пари Сен-Жермен».

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. По слухам, наставник в скором времени может покинуть клубный футбол и возглавить сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Февраля 2023 в 01:17
Не пиз..те... 25-й...
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