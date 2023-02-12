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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о 10-м голе Вальверде в сезоне: «Теперь мне не придётся рвать тренерскую лицензию»

12 Февраля 2023 • 01:17 Комментировать
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результативности Федерико Вальверде.

Полузащитник отметился дублем в финале клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (5:3), забив 10-й и 11-й голы в текущей кампании. В начале сезона, напомним, Анчелотти заявил, что порвёт свою тренерскую лицензию, если уругваец не преодолеет отметку в 10 забитых мячей.

«Я очень благодарен Феде Вальверде за его десятый гол, – заявил в послематчевом интервью итальянский рулевой. – Теперь мне не придётся рвать свою тренерскую лицензию», – в шутку сказал Анчелотти, цитируемый испанскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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