Анчелотти – о 10-м голе Вальверде в сезоне: «Теперь мне не придётся рвать тренерскую лицензию»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результативности Федерико Вальверде.

Полузащитник отметился дублем в финале клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (5:3), забив 10-й и 11-й голы в текущей кампании. В начале сезона, напомним, Анчелотти заявил, что порвёт свою тренерскую лицензию, если уругваец не преодолеет отметку в 10 забитых мячей.

«Я очень благодарен Феде Вальверде за его десятый гол, – заявил в послематчевом интервью итальянский рулевой. – Теперь мне не придётся рвать свою тренерскую лицензию», – в шутку сказал Анчелотти, цитируемый испанскими СМИ.