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Клубный чемпионат мира 2016

«Реал» забил пять голов, обыграл «Аль-Хиляль» и выиграл Клубный чемпионат мира

11 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

«Реал» и «Аль-Хиляль» сошлись в финале Клубного чемпионата мира по футболу.

Протокол игры  
Реал Мадрид5:3Аль-Хиляль Эр-Рияд
(1:0) Винисиус Жуниор13'  
(2:0) Вальверде Федерико18'  
  26'Марега Мусса (2:1)
(3:1) Бензема Карим54'  
(4:1) Вальверде Федерико58'  
  63'Вьетто Лусиано (4:2)
(5:2) Винисиус Жуниор69'  
  79'Вьетто Лусиано (5:3)
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 79' (Вальехо Хесус ( 79') Рюдигер АнтониоАлаба ДавидКамавинга ЭдуардоМодрич Лука 74' (Асенсио Марко ( 74') Тчуамени Орельен 62' (Родриго ( 62') Кроос Тони 74' (Начо Фернандес ( 74') Вальверде ФедерикоБензема Карим 62' (Себальос Дани ( 62') Винисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоКаньисарес ЛукасДиас МарианоМилитао ЭдерЛопес ЛуисАррибас Серхио
Аль-Маюф АбдуллаАбдулхамид СаудХён Су ЧанАбдулайи АлиАль-Давсари ХалифаКанно МохамедКуэльяр ГуставоКаррильо Андре 74' (Аль-Давсари Нассер ( 74') Вьетто Лусиано 86' (Игало Одион ( 86') Аль-Доссари Салем 74' (Ричард Майкл ( 74') Марега Мусса 86' (Аль-Хамдан Абдулла ( 86')
Запасные: Отайф АбдуллаДжахфали МохаммедАлкхайбари МохаммедАльвотаян ХбибMuath FaqeehiАль-Джувайр МусабАль-Овайс МохаммедАль-Шехри Салех
11 февраля. Стадион "Принс Мулай Абделла".

 

В финале Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» экзаменовал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Саудитам пришлось на время отвлечься от чемпионата, где Криштиану Роналду недавно оформил покер, а его клуб захватил лидерство. Пока же «Аль-Хиляль» выбил «Фламенго» в полуфинале Клубного чемпионата мира и наслаждался борьбой с бывшей командой Роналду в финале.

«Реал» отнёсся к матчу со всей серьёзностью – «Барселона» отрывается в чемпионате, громит Мадрид в Суперкубке, уже появляются слухи об отставке Анчелотти. Лучший ответ – очередной трофей. В старте вышли все лучшие: Бензема, Винисиус, Кроос, Модрич и Вальверде, Мадрид чётко шёл за кубком, за победой. И всё сначала пошло по плану. За первые 20 минут «Реал» с лёгкостью накидал сопернику «двушку».

Первый гол пришёл после массированной атаки: Бензема обыгрался с Вальверде, а потом выдал проникающий пас в штрафную площадь на рывок Винисиуса. Бразилец вышел один на один с голкипером и пробил ему под опорную ногу – 1:0. Прошло всего пять минут, и Модрич справа прострелил во вратарскую. Аль-Майюф отбил мяч перед собой, Вальверде оказался первым на подборе и с правого края штрафной площади добил – 2:0. Пытался защитник спасти в героическом броске, но не выручил на «ленточке».

Казалось тогда, что матч можно уже заканчивать. Но вдруг ниоткуда пришёл гол «Аль-Хиляля»: атака мадридцев захлебнулась после прострела, Канно моментально со своей половины поля отдал вперед на рывок Мареге. Мусса на скорости ворвался в штрафную площадь и прошил Лунина, пробив под голкипером – 2:1. С надеждой ушли представители Саудовской Аравии на перерыв, но во втором тайме «Реал» расставил все точки.

Опять же четыре минуты потребовалось мадридцам на два гола. Винисиус по левому краю обыгрался с Камавинга и выпилил пас «шведой» на линию вратарской площади, где уже разобрался Бензема, пробив под перекладину – 3:1. А второй гол разыграли Вальверде и Карвахаль. Даже пару «стеночек» разыграли они, в завершении Дани отдал на линию вратарской, а Феде подсёк мяч над голкипером – 4:1.

И тут повторился сценарий первого тайма: на два гола «Реала» у «Аль-Хиляля» нашёлся один в ответ. Абдул-Хамид с фланга вырезал обостряющую передачу, Лусиано Вьетто выскочил на рандеву с Андреем Луниным и легко его переиграл – 4:2. Правда, «Реал» восстановил разгромный статус-кво: Себальос вошёл в штрафную площадь и слабым тычком откинул мяч на Винисиуса, который сразу шарахнул под штангу – 5:2.

Но последнее слово в этом результативном шоу осталось за саудитами. Дубль оформил и Лусиано Вьетто, финтом Зидана убравший соперников и пробивший уже в пустые ворота – 5:3. «Реал» обыграл «Аль-Хиляль», завоевал трофей и немного поднял себе настроение. Победа в Клубном чемпионате мира эмоционально поможет мадридцам в погоне за «Барселоной» и перед плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид аль-хиляль
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