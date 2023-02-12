Анчелотти – о победе на клубном чемпионате мира: «Отличная игра в атаке»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил свою команду за игру в атаке в финале клубного чемпионата мира.

«Сливочные» добились победы над «Аль-Хилялем» со счётом 5:3. Дублем в составе мадридцев отметились Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор, ещё один мяч записал в свой актив Карим Бензема.

«Мы выполнил нашу цель – стали восьмикратными клубными чемпионами мира. Я горжусь этим достижением. Мы провели хороший матч против технически одарённой команды. Сегодня всё прошло так, как мы надеялись, – игроки здорово смотрелись в атаке, были очень мобильны. Я бы отдельно отметил Бензема и Вальверде, сыгравших великолепно», – цитирует журналист Альфредо Педулла итальянского наставника.