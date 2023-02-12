Винисиус признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пополнил коллекцию личных наград.

22-летний футболист стал автором двух забитых мячей и одной голевой передачи в финальном матче клубного чемпионата мира, в котором «сливочные» одолели «Аль-Хиляль» со счётом 5:3. В полуфинальной встрече против «Аль-Ахли» (4:1) бразилец забил однажды.

Сразу после решающего матча Винисиус удостоился «Золотого мяча» клубного чемпионата мира – приза, вручаемого лучшему игроку турнира.

Лучшим бомбардиром соревнования стал Педро, представляющий бразильский «Фламенго». На его счету четыре забитых мяча.