Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира - 2023

Руководство ФИФА выбрало страну проведения следующего розыгрыша клубного чемпионата мира.

По информации журналиста Мартина Циглера, предстоящий турнир состоится с 12 по 22 декабря текущего года в Саудовской Аравии.

Отметим, что прежде КЧМ не проводился в этой стране, несмотря на любовь ФИФА организовывать клубный мундиаль именно в Азии. Пять раз клубный чемпионат мира доставался ОАЭ, восемь раз - Японии и трижды - Катару. Стадионы, на которых пройдут встречи КЧМ-2023 пока что неизвестны.