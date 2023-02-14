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Клубный чемпионат мира 2016

Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира - 2023

14 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать
Реал Мадрид
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Руководство ФИФА выбрало страну проведения следующего розыгрыша клубного чемпионата мира.

По информации журналиста Мартина Циглера, предстоящий турнир состоится с 12 по 22 декабря текущего года в Саудовской Аравии.

Отметим, что прежде КЧМ не проводился в этой стране, несмотря на любовь ФИФА организовывать клубный мундиаль именно в Азии. Пять раз клубный чемпионат мира доставался ОАЭ, восемь раз - Японии и трижды - Катару. Стадионы, на которых пройдут встречи КЧМ-2023 пока что неизвестны.

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Евро-Футбол.Ру,
Клубный Чемпионат Мира Саудовская Аравия
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