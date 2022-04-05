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Чемпионат Испании. Ла Лига

Малком: «Общаюсь с Бускетсом и Альбой — они отличные ребята»

05 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Севилья
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Гранада
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08.04 22:00

Бывший футболист «Барселоны», а ныне нападающий «Зенита» Малком рассказал, с кем из состава каталонцев до сих пор поддерживает отношения. Также игрок поделился мнением о прошедшем в марте Эль-Класико, в котором «Барселона» разгромила мадридский «Реал» (4:0).

«Я иногда общаюсь с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Они очень хорошо ко мне относились, когда я играл в «Барселоне», — приводит слова Малкома Sport24.

Бразилец рассказал, что смотрел Эль-Класико у себя дома, отметив прогресс в игре сине-гранатовых. Кроме того, Малком считает, что каталонцы ещё не утратили шаны догнать «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, нападающий защищал цвета «Барселоны» в сезоне 18/19. В чемпионате Испании бразилец провёл 15 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. Также на счету Малкома два мяча в шести играх Кубка Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Малком
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СЕВИЛЬЯ ГРАНАДА
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