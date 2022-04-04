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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лидирует в борьбе за Невеша

04 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать
Севилья
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Гранада
1.40 4.40 9.00
08.04 22:00

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша, сообщает The Athletic.

По информации источника, каталонцы лидируют в споре за приобретение 25-летнего футболиста, который уже на протяжении пяти сезонов выступает в Англии.  

В текущем сезоне АПЛ Невеш провёл 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал две результативные передачи. Контракт португальца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.   

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Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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