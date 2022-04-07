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Лопетеги о Марсьяле: «Я должен помочь ему стать лучшей версией себя»

07 Апреля 2022 • 16:57 Комментировать
Севилья
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Гранада
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08.04 22:00
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал состояние нападающего Антони Марсьяля, который выступает за андалузский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
 
«Я должен помочь ему стать лучшей версией самого себя. Он должен выполнять свою работу для того, чтобы адаптироваться к тем требованиям, которые я ему предъявляю», – заявил тренер на пресс-конференции.
 
По сообщениям Фабрицио Романо, ожидается, что летом футболист покинет «Севилью» и вернётся в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне француз отметился за андалузский клуб всего одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги Антони Марсьяль
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