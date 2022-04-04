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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агенты Араухо призывают «Барселону» проявить уважение

04 Апреля 2022 • 14:50 Комментировать
Севилья
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Гранада
1.40 4.40 9.00
08.04 22:00

Агенты защитника «Барселоны» Рональда Араухо выразили недовольство поведением руководства каталонского клуба в переговорах по продлению контракта с футболистом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представителей 23-летнего уругвайца не устраивает то, что новички «Барселоны» будут получать больше денег, чем сумма, предложенная Араухо по новому соглашению.

Агенты уверены, что их клиент должен зарабатывать ничуть не меньше, ведь является игроком стартового состава сине-гранатовых.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне Араухо забил четыре мяча в 23 матчах испанской Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 40 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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СЕВИЛЬЯ ГРАНАДА
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