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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» презентовал Винисиуса Тобиаса

05 Апреля 2022 • 12:50 Комментировать
Севилья
...
Гранада
1.40 4.40 9.00
08.04 22:00

Мадридский «Реал» презентовал бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, арендованного у донецкого «Шахтёра».

Напомним, 18-летний футболист пополнил стан «горняков» в январе нынешнего года. Ранее Винисиус Тобиас защищал цвета «Интернасьонала». За «Шахтёр» он не успел провести ни одного матча.

Аренда рассчитана до конца следующего сезона, но «Реал» может активировать опцию выкупа за 17-18 миллионов евро. На этот случай игрок уже согласовал со своим новым клубом 5-летний контракт.  

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Винисиус Тобиас
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