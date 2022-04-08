Руководство «Барселоны» не верит в продление контракта с Дембеле

В руководстве «Барселоны» считают, что нападающий Усман Дембеле не продлит контракт с клубом и перейдёт в «ПСЖ», сообщает Goal с ссылкой на El Nacional.

Действующее соглашение французского вингера с каталонцами истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе сине-гранатовых 23 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 10 результативных передач.

Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов.