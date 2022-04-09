«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в компенсированное арбитром время

В первом матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Севилья» в компенсированное время переиграла «Гранаду», забив два мяча в компенсированное арбитром время.

Это позволило «Севилье» набрать важные три очка в противостоянии за второе место в турнирной таблице, в котором она ведет борьбу с «Барселоной» и «Атлетико».