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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в компенсированное арбитром время

09 Апреля 2022 • 00:20 Комментировать
Севилья
4:2
Гранада
окончен

В первом матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Севилья» в компенсированное время переиграла «Гранаду», забив два мяча в компенсированное арбитром время.

Это позволило «Севилье» набрать важные три очка в противостоянии за второе место в турнирной таблице, в котором она ведет борьбу с «Барселоной» и «Атлетико».

Протокол игры  
Севилья 4:2Гранада
  23'Мачис Дарвин (0:1)
(1:1) Карлос Диего Сантос32'   
(2:1) Окампос Лукас66'   
  88'Виктор Диаз (2:2)
(4:2) Гомес Алехандро90'   
(3:2) Мир Рафа90'   
Буну ЯссинНавас ХесусКунде ЖюльКарлос Диего Сантос  79' (Гудель Неманья (  79') Аугустинссон ЛюдвигХордан Хоан   57'Ракитич ИванОкампос Лукас  69' (Гомес Алехандро (  69') Марсьяль Антони  69' (Мир Рафа (  69'   78') Корона Хесус  84' (Торрес Оливер (  84') Эн-Несири Юссеф  46' (Ламела Эрик (  46')
Запасные: Дмитрович МаркоКинтана НачоКармона Хосе АнхельСалас КикеМунир Эль-Хаддади   69'Диас ХавьерХуанлу Санчес
Машимиану ЛуишУзуни МюртоВиктор ДиазДуарте Домингуш  72' (Кини Марин (  72') Торренте Рауль  16' (Санчес Герман (  16') Эскудеро Серхио  83' (Соро Альберто (  83') Милья ЛуисЭтеки Ян   42'  83' (Видаль Молина (  83') Петрович НьегошСуарес Луис III   77'Мачис Дарвин  72' (Аресо Матиас (  72')
Запасные: Кольядо АлексАарон ЭскандельБакка КарлосРуис ИсмаПуэртас Антонио
08 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Гранада
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окончен Севилья 4:2 Гранада 1.45 4.20 7.90
09.04  15:00 Кадис ... Бетис 3.55 3.40 2.15
09.04  17:15 Мальорка ... Атлетико М 4.50 3.55 1.87
09.04  19:30 Вильярреал ... Атлетик Б 2.16 3.45 3.50
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
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