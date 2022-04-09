«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в компенсированное арбитром время

В первом матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Севилья» в компенсированное время переиграла «Гранаду», забив два мяча в компенсированное арбитром время.
Это позволило «Севилье» набрать важные три очка в противостоянии за второе место в турнирной таблице, в котором она ведет борьбу с «Барселоной» и «Атлетико».
Протокол игры
|23'Мачис Дарвин (0:1)
|(1:1) Карлос Диего Сантос32'
|(2:1) Окампос Лукас66'
|88'Виктор Диаз (2:2)
|(4:2) Гомес Алехандро90'
|(3:2) Мир Рафа90'
Буну Яссин•Навас Хесус•Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос 79' (Гудель Неманья ( 79') •Аугустинссон Людвиг•Хордан Хоан • 57'Ракитич Иван•Окампос Лукас 69' (Гомес Алехандро ( 69') •Марсьяль Антони 69' (Мир Рафа ( 69' ) • 78'Корона Хесус 84' (Торрес Оливер ( 84') •Эн-Несири Юссеф 46' (Ламела Эрик ( 46')
Машимиану Луиш•Узуни Мюрто•Виктор Диаз•Дуарте Домингуш 72' (Кини Марин ( 72') •Торренте Рауль 16' (Санчес Герман ( 16') •Эскудеро Серхио 83' (Соро Альберто ( 83') •Милья Луис•Этеки Ян 42' 83' (Видаль Молина ( 83') •Петрович Ньегош•Суарес Луис III • 77'Мачис Дарвин 72' (Аресо Матиас ( 72')
08 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).