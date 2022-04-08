Асенсио может перейти в «Арсенал»

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонцы уже связались с королевским клубом по поводу возможного трансфера испанца. Также в футболисте заинтересован «Милан».

Контракт 26-летнего игрока с «Реалом» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Испании в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Асенсио провёл за «сливочных» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.