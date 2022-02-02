Ракитич: «В «Барселоне» было прекрасно, но «Севилья» - мой дом»

Хорватский полузащитник Иван Ракитич провел в «Барселоне» шесть лет, успев выиграть с этим клубом все, что можно - в частности, «требл» в 2015 году, с последней победой «Барселоны» в Лиге чемпионов. В том финале с «Ювентусом» счет открыл, к слову, именно Ракитич.

Тем не менее, своим домом Ракитич считает именно Севилью - во-первых, он и до «Барселоны» поиграл несколько лет в «Севилье», во вторых, именно тут он познакомился со своей супругой Ракель.

- В «Барселоне» я провел шесть невероятных лет. Но когда я говорю «дом», то подразумеваю именно Севилью, - приводит слова хорвата Diario Sport.