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Ракитич: «В «Барселоне» было прекрасно, но «Севилья» - мой дом»

02 Февраля 2022 • 00:17 Комментировать
Осасуна
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Севилья
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05.02 23:00

Хорватский полузащитник Иван Ракитич провел в «Барселоне» шесть лет, успев выиграть с этим клубом все, что можно - в частности, «требл» в 2015 году, с последней победой «Барселоны» в Лиге чемпионов. В том финале с «Ювентусом» счет открыл, к слову, именно Ракитич.

Тем не менее, своим домом Ракитич считает именно Севилью - во-первых, он и до «Барселоны» поиграл несколько лет в «Севилье», во вторых, именно тут он познакомился со своей супругой Ракель.

- В «Барселоне» я провел шесть невероятных лет. Но когда я говорю «дом», то подразумеваю именно Севилью, - приводит слова хорвата Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Иван Ракитич
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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