Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско может присоединиться к «Севилье», но только летом

26 Января 2022 • 22:16 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.60 3.15 2.20
05.02 23:00

Мадридский «Реал» ведет переговоры по поводу перехода полузащитника Иско в «Севилью». Правда, усиливать прямого конкурента в борьбе за чемпионский титул в Примере «Реал» не спешит, а потому переход будет возможен только летом, после окончания сезона. Как уточняет Sport.es, это устраивает и андалусийцев, ведь в таком случае они получат футболиста бесплатно, в качестве свободного агента.

Иско выступает за мадридский гранд с 2013 года, ранее он защищал цвета «Малаги». Также 29-летний полузащитник ранее привлекался в сборную Испании, за которую провел в общей сложности 38 матчей. В них он забил двенадцать голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
22:54 · Испания. Ла Лига
Перелом в отношениях Дембеле и «Барселоны» - теперь футболист хочет остаться в клубе
22:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не хочет отпускать Нето, несмотря на его желание уйти из клуба
22:16 · Испания. Ла Лига
Иско может присоединиться к «Севилье», но только летом
22:13 · Испания. Ла Лига
Хави – агенту Дембеле: «Он играть не будет»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу
21:49 · Германия. Бундеслига
Защитник дортмундской «Боруссии» попал на радар «Барселоны»
19:56 · Испания. Ла Лига
Холанн – главная цель «Барселоны» на ближайшее лето
19:49 · Испания. Ла Лига
Камеры зафиксировали звонок спортивного директора «ПСЖ» агенту Дембеле
18:34 · Испания. Ла Лига
Неймар рассказал, что ему было сложно адаптироваться в «Барселоне» 1
16:46 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не стал отрицать, что останется в «Севилье» в следующем сезоне
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гайч не вернётся в ЦСКА
15:06 · Испания. Ла Лига
Неймар признался, что прошлым летом хотел вернуться в «Барселону» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться одним из лучших бомбардиров Ла Лиги 1
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Уэска» решила вернуть Гайча в ЦСКА 2
08:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов отпустить Морату в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем