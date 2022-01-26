Иско может присоединиться к «Севилье», но только летом

Мадридский «Реал» ведет переговоры по поводу перехода полузащитника Иско в «Севилью». Правда, усиливать прямого конкурента в борьбе за чемпионский титул в Примере «Реал» не спешит, а потому переход будет возможен только летом, после окончания сезона. Как уточняет Sport.es, это устраивает и андалусийцев, ведь в таком случае они получат футболиста бесплатно, в качестве свободного агента.

Иско выступает за мадридский гранд с 2013 года, ранее он защищал цвета «Малаги». Также 29-летний полузащитник ранее привлекался в сборную Испании, за которую провел в общей сложности 38 матчей. В них он забил двенадцать голов.