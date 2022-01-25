«Севилья» отмечает сегодня свой 132-й день рождения

Сегодня «Севилья» празднует свой 132-й день рождения - клуб был основан в 1890 году, и это раньше, чем «Барселона» и «Реал». Свой первый матч клуб провел в марте того же года. Правда, несмотря на столь продолжительную историю, с трофеями у клуба достаточно скромно - лишь однажды, в 1946 году, «Севилья» стала чемпионом Испании, но в этом году у нее есть шанс снова побороться за титул, команда идет второй в турнирной таблице Ла Лиги. Пять раз «Севилья» выигрывала Кубок Испании, в последний раз это случилось в 2010 году.

С другой стороны, на европейской арене у «Севильи» есть заметные успехи - клуб выигрывал Лигу Европы рекордные шесть раз, самым памятным, пожалуй, был успех 2015 года, когда «Севилья» на пути к трофею обыграла «Зенит», а в финале - «Днепр».