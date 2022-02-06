Фатальный удар Ракитича на 90-й минуте лишил «Севилью» победы

В субботу «Севилья» могла вплотную подобраться к засбоившему «Реалу». Для этого нужно было обыграть на выезде середняков из «Осасуны». Команда Хулена Лопетеги на протяжении 90 минут почти не расставалась с мячом, но создала не намного больше моментов, чем соперник. Главный шанс севильцы получили в компенсированное время - 11-метровый. Но Иван Ракитич не переиграл голкипера.
«Севилья» идет второй с отставанием от лидера в три очка, проведя на один матч больше.
Протокол игры
Эррера Серхио•Рамальо Чимено•Гарсия Давид III•Круз Хуан 82' (Унаи Гарсия ( 82') •Санчес Мануэль • 56'Мартинес Хавьер II 75' (Перес Иньиго ( 75') •Торро Лукас•Монкайола Хон•Гарсия Рубен 66' (Кике Гарсия ( 66') •Будимир Анте 66' (Анхель Хосе ( 66') •Авила Эсекьель 75' (Iker Benito ( 75')
Буну Яссин•Монтьель Гонсало 6' (Корона Хесус ( 6') •Карлос Диего Сантос•Рекик Карим•Акунья Маркос•Гудель Неманья 33' 58' (Кунде Жюль ( 58') •Хордан Хоан•Торрес Оливер 58' (Гомес Алехандро ( 58') •Ракитич Иван•Марсьяль Антони 77' (Мунир Эль-Хаддади ( 77') •Эн-Несири Юссеф 77' (Мир Рафа ( 77')
05 февраля. Стадион "Эль-Садар".
Бан пользователя