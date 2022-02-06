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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фатальный удар Ракитича на 90-й минуте лишил «Севилью» победы

06 Февраля 2022 • 01:00 Комментировать
Осасуна
0:0
Севилья
окончен

В субботу «Севилья» могла вплотную подобраться к засбоившему «Реалу». Для этого нужно было обыграть на выезде середняков из «Осасуны». Команда Хулена Лопетеги на протяжении 90 минут почти не расставалась с мячом, но создала не намного больше моментов, чем соперник. Главный шанс севильцы получили в компенсированное время - 11-метровый. Но Иван Ракитич не переиграл голкипера.

«Севилья» идет второй с отставанием от лидера в три очка, проведя на один матч больше.

Протокол игры  
Осасуна 0:0Севилья
Эррера СерхиоРамальо ЧименоГарсия Давид IIIКруз Хуан  82' (Унаи Гарсия (  82') Санчес Мануэль   56'Мартинес Хавьер II  75' (Перес Иньиго (  75') Торро ЛукасМонкайола ХонГарсия Рубен  66' (Кике Гарсия (  66') Будимир Анте  66' (Анхель Хосе (  66') Авила Эсекьель  75' (Iker Benito (  75')
Запасные: Дуфур УнаиPau MartinezХуан Перес IIТоррес РобертоОйер СанхурхоБарберо Иван
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  6' (Корона Хесус (  6') Карлос Диего СантосРекик КаримАкунья МаркосГудель Неманья   33'  58' (Кунде Жюль (  58') Хордан ХоанТоррес Оливер  58' (Гомес Алехандро (  58') Ракитич ИванМарсьяль Антони  77' (Мунир Эль-Хаддади (  77') Эн-Несири Юссеф  77' (Мир Рафа (  77')
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоОкампос ЛукасКармона Хосе АнхельДиас ХавьерЛуисми КрусАугустинссон Людвиг
05 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья
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окончен Мальорка 2:1 Кадис 1.85 3.30 4.80
окончен Сельта 2:0 Райо Вальекано 1.97 3.20 4.35
окончен Осасуна 0:0 Севилья 3.45 3.05 2.30
06.02  16:00 Валенсия ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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