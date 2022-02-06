Фатальный удар Ракитича на 90-й минуте лишил «Севилью» победы

В субботу «Севилья» могла вплотную подобраться к засбоившему «Реалу». Для этого нужно было обыграть на выезде середняков из «Осасуны». Команда Хулена Лопетеги на протяжении 90 минут почти не расставалась с мячом, но создала не намного больше моментов, чем соперник. Главный шанс севильцы получили в компенсированное время - 11-метровый. Но Иван Ракитич не переиграл голкипера.

«Севилья» идет второй с отставанием от лидера в три очка, проведя на один матч больше.