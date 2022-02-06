Ракитич не забил пенальти впервые с 2014 года

Иван Ракитич имел прекрасный шанс принести «Севилье» победу в матче против «Осасуны», однако хорватский игрок не забил пенальти на последних минутах игры. Для признанного исполнителя стандартных положений это была чувствительная неудача - в последний раз Ракитич не забивал с пенальти в 2014 году, когда еще защищал цвета «Барселоны». Тогда это случилось в матче против «Валенсии». С тех пор Ракитич реализовал семь пенальти, и вот сейчас промазал.

Это чувствительная потеря для преследующей мадридский «Реал» «Севильи», которая теперь уступает по потерянным очкам «сливочным» не четыре, а шесть баллов.