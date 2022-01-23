«Севилья» видит в Дембеле альтернативу Марсьялю

Испанская «Севилья» может переключить своё внимание с Антони Марсьяля на нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. По сообщениям The Sun, высокая арендная плата и личный оклад Марсьяля усложняют сделку с «Манчестер Юнайтед», тогда как купить Дембеле из «Лиона» будет легче.

Дембеле сейчас является единственным доступным нападающим «Лиона» из-за того, что все остальные форварды уехали в Камерун, где представляют свои сборные на Кубке Африки.

В этом сезоне Дембеле провёл 14 матчей в чемпионате Франции, где отметился 6 забитыми мячами и одной результативной передачей. Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в мадридском «Атлетико».