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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги изъявил желание надолго задержаться в «Севилье»

29 Января 2022 • 23:22 Комментировать
Осасуна
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Севилья
3.60 3.15 2.20
05.02 23:00

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги намекнул, что он хотел бы на долгие годы остаться у руля своей нынешней команды. Стоит отметить, что под руководством испанского специалиста андалусийцы пытаются навязать «Реалу» борьбу за чемпионство, оторвавшись от остальных преследователей.

«Мы еще долгое время будем видеть друг друга», - сказал Лопетеги в личном диалоге с подопечным Хуаном Хорданом во время анонса продления контракта с футболистом. Подобными уникальными кадрами поделилось местное издание AS.

Примечательно, что летом Лопетеги мог оказаться в Англии – интерес к нему проявлял «Тоттенхэм», пока не вышел на кандидатуру Нуну Эшпириту Санту.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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