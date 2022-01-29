Лопетеги изъявил желание надолго задержаться в «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги намекнул, что он хотел бы на долгие годы остаться у руля своей нынешней команды. Стоит отметить, что под руководством испанского специалиста андалусийцы пытаются навязать «Реалу» борьбу за чемпионство, оторвавшись от остальных преследователей.

«Мы еще долгое время будем видеть друг друга», - сказал Лопетеги в личном диалоге с подопечным Хуаном Хорданом во время анонса продления контракта с футболистом. Подобными уникальными кадрами поделилось местное издание AS.

Примечательно, что летом Лопетеги мог оказаться в Англии – интерес к нему проявлял «Тоттенхэм», пока не вышел на кандидатуру Нуну Эшпириту Санту.