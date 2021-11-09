Фалькао выбыл из строя на 3-4 недели

«Райо Вальекано» лишился своего нового лидера. Колумбийский нападающий Радамель Фалькао, пополнивший ряды команды в сентябре, выбыл из строя на три-четыре недели, об этом рапортует клубная пресс-служба.

35-летний бомбардир получил травму приводящей мышцы правого бедра. Опытный голеадор получил повреждение в недавнем поединке против мадридского «Реала» в рамках 13-го тура испанского чемпионата.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Радамель принял участие в восьми встречах, записав на свой счет пять результативных ударов. Трудовое соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.