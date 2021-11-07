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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао травмировал пах в игре против «Реала»

07 Ноября 2021 • 00:48 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Райо Вальекано
окончен

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао провел довольно продуктивные 12 минут на поле в матче с мадридским «Реалом», но доиграть встречу до конца колумбийцу помешала травма.

Футболист вышел на замену на 69-й минуте, а уже спустя восемь минут праздновал гол в ворота Тибо Куртуа, который помог его команде сократить отставание в счете. Однако, уже спустя несколько мгновений Фалькао почувствовал дискомфорт в мышцах паха, просигнализировав об этом клубным врачам.

По предварительным данным, игрок рискует пропустить около трех недель – именно такие сроки восстановления преимущественно определяются при подобных повреждениях. К слову, в активе Фалькао уже три забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата Испании в составе «Райо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Радамель Фалькао Райо Вальекано
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