Фалькао травмировал пах в игре против «Реала»

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао провел довольно продуктивные 12 минут на поле в матче с мадридским «Реалом», но доиграть встречу до конца колумбийцу помешала травма.

Футболист вышел на замену на 69-й минуте, а уже спустя восемь минут праздновал гол в ворота Тибо Куртуа, который помог его команде сократить отставание в счете. Однако, уже спустя несколько мгновений Фалькао почувствовал дискомфорт в мышцах паха, просигнализировав об этом клубным врачам.

По предварительным данным, игрок рискует пропустить около трех недель – именно такие сроки восстановления преимущественно определяются при подобных повреждениях. К слову, в активе Фалькао уже три забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата Испании в составе «Райо».