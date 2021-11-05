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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» попытается перехватить у «Тоттенхэма» защитника «Интера» слухи

05 Ноября 2021 • 18:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1.36 5.50 7.70
06.11 23:00

Испытывая дефицит исполнителей на позиции центрального защитника, мадридский «Реал» уже зимой планирует выйти на трансферный рынок в поисках усиления обороны. Более того, «сливочные» могут потерять Начо Фернандеса, которым интересуется «Рома».

Как сообщает издание The Hardtackle, скауты испанского гранда в последних матчах просматривают представителя сборной Италии Алессандро Бастони, выступающего за «Интер». Согласно источнику, «Реал» хочет опередить «Тоттенхэм», который тоже проведет переговоры с миланским клубом по просьбе нового наставника Антонио Конте.

22-летний футболист оценивается экспертами Transfermarkt в 60 миллионов евро, а на его счету 10 матчей в основном составе «Интера» в текущем сезоне.

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Реал Мадрид Интер Милан Алессандро Бастони
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