Испытывая дефицит исполнителей на позиции центрального защитника, мадридский «Реал» уже зимой планирует выйти на трансферный рынок в поисках усиления обороны. Более того, «сливочные» могут потерять Начо Фернандеса, которым интересуется «Рома».

Как сообщает издание The Hardtackle, скауты испанского гранда в последних матчах просматривают представителя сборной Италии Алессандро Бастони, выступающего за «Интер». Согласно источнику, «Реал» хочет опередить «Тоттенхэм», который тоже проведет переговоры с миланским клубом по просьбе нового наставника Антонио Конте.

22-летний футболист оценивается экспертами Transfermarkt в 60 миллионов евро, а на его счету 10 матчей в основном составе «Интера» в текущем сезоне.