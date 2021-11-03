Видимо, дни полузащитника Иско в мадридском «Реале» уже сочтены – 29-летнему футболисту не доверяет главный тренер Карло Анчелотти, а сам испанец уже долгое время пытается сменить клубную прописку.

Вероятно, провернуть свой трансфер атакующему хавбеку удастся этой зимой. По информации местного издания Super Deporte, представители Иско уже вышли на контакт с руководством «Ньюкасла» и «Ювентуса». Если стороны не смогут договориться сейчас, то игрок присоединится к одной из команд уже летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Иско лишь шесть раз появлялся на поле в составе «Реала», сумев отметиться только одним забитым мячом.