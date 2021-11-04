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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал переговоры по трансферу перспективного форварда сборной Германии слухи

04 Ноября 2021 • 22:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1.36 5.50 7.70
06.11 23:00

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми станет чуть ли не главным действующим лицом на трансферном рынке ближайшей зимой – выдав результативный старт сезона в австрийском первенстве и Лиге чемпионов, немец обратил на себя внимание ряда европейских топ-клубов.

Как стало известно журналистам испанского издания Diario, в переговоры с представителями футболиста уже вступило руководство мадридского «Реала». «Сливочные» намерены опередить конкурентов, поэтому начали работу по потенциальному переходу уже сейчас.

Сообщается, что в 19-летнем Адейеми совет директоров «Реала» видит преемника Карима Бензема. Сумма трансфера игрока сборной Германии может составить около 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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