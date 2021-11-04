Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми станет чуть ли не главным действующим лицом на трансферном рынке ближайшей зимой – выдав результативный старт сезона в австрийском первенстве и Лиге чемпионов, немец обратил на себя внимание ряда европейских топ-клубов.

Как стало известно журналистам испанского издания Diario, в переговоры с представителями футболиста уже вступило руководство мадридского «Реала». «Сливочные» намерены опередить конкурентов, поэтому начали работу по потенциальному переходу уже сейчас.

Сообщается, что в 19-летнем Адейеми совет директоров «Реала» видит преемника Карима Бензема. Сумма трансфера игрока сборной Германии может составить около 30 миллионов евро.