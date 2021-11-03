Оставшись недовольным подбором футболистов в «Роме», главный тренер команды Жозе Моуринью потребовал у руководства клуба новые трансферы уже ближайшей зимой.

По информации итальянского издания Gazzetta dello Sport, португальский специалист хочет видеть в команде защитника «Реала» Начо Фернандеса. Согласно источнику, испанец является приоритетной целью Моуринью, собирающегося усилить конкуренцию в обороне.

Однако, переходу может помешать кадровая ситуация мадридцев. Дело в том, что «сливочные» и так испытывают дефицит исполнителей на этой позиции после ухода Рафаэля Варана и Серхио Рамоса.

Сообщается, что сделка станет возможна лишь в том случае, если «Реал» успеет найти Начо замену.