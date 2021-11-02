Анчелотти будет рад, если Бэйл сыграет за сборную Уэльса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти порадовался вызову полузащитника Гарета Бэйла в сборную Уэльса. При этом футболист до сих пор полностью не восстановился после травмы.

- Бэйл серьезно настроен. У него серьезная травма, и он пока не вернулся в тренировкам в общей группе, - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Шахтёром». - Он может тренироваться с командой перед матчем с «Райо». Гарет нужен своей сборной, поэтому там будут следить за тем, сыграет ли он. Если Бэйл восстановится, мы будем довольны, если у него получится сыграть в сборной, потому что он вернется в нашу команду в лучшей форме.

В этом сезоне Бэйл сыграл за «Реал» только три матча.