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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти будет рад, если Бэйл сыграет за сборную Уэльса

02 Ноября 2021 • 21:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1.37 5.30 7.50
06.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти порадовался вызову полузащитника Гарета Бэйла в сборную Уэльса. При этом футболист до сих пор полностью не восстановился после травмы.

- Бэйл серьезно настроен. У него серьезная травма, и он пока не вернулся в тренировкам в общей группе, - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с  «Шахтёром». - Он может тренироваться с командой перед матчем с «Райо». Гарет нужен своей сборной, поэтому там будут следить за тем, сыграет ли он. Если Бэйл восстановится, мы будем довольны, если у него получится сыграть в сборной, потому что он вернется в нашу команду в лучшей форме.

В этом сезоне Бэйл сыграл за «Реал» только три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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