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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вернулся на вершину Ла Лигу, обыграв «Райо Вальекано»

07 Ноября 2021 • 00:51 Комментировать (2)
Реал Мадрид
2:1
Райо Вальекано
окончен

«Реал» обыграл на своем домашнем стадионе «Райо Вальекано» в поединке внутреннего первенства. Судьбу встречи «сливочные» решили еще в первом тайме, забив усилиями Тони Крооса и Карима Бензема два гола. Соперник отквитал один мяч ближе к финальному свистку, но на большее гостей поля не хватило. 

Таким образом, мадридцы вернули себе первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги перед паузой на международные матчи.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано
(1:0) Кроос Тони 14'  
(2:0) Бензема Карим 38'  
  77' Фалькао Радамель (2:1)
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан Камавинга Эдуардо Каземиро Карлос Кроос Тони   29' Асенсио Марко   83' (Васкес Лукас (   83') Бензема Карим   83' (Азар Эден (   83') Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес Бланко Антонио Йович Лука Фуйдиас Тони Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
Димитриевски Столе Балью Иван   45' Савельич Эстебан   81' (Гвардиола Серхи (   81') Катена Алехандро Гарсия Франсиско III Валентин Оскар Комесанья Санти   68' Паласон Иси   60' (Лопес Унаи (   60') Трехо Оскар   60' (Бебе Тьягу (   60') Гарсия Альваро III Нтекья Ранди   69' (Фалькао Радамель (   69' Посо Хосе   81')
Запасные: Мартин Андрес Эрнандес Марио Мараш Никола Зидан Люка Кевин Родригес Суарес Марио Сисс Пате
06 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Ноября 2021 в 01:06
Вышли играть королями ,вальяжно ,пижонили ,а в конце райо так зажгли что еле отскочили ,единственное что мне нравится в Реале это климат в команде ,выходят с настроением , нет каких то склок , уже сезона три тихо и мирно . При зидане не было пижонства в игре ,более строго играли ,агроному не мешало бы гаечки поджать , последние игры играли с кризистной барсой и вальеканами , путь длинный еще ,а вот такое вот раздолбайство с Ливерпулем или Баварией не прокатит .
Артур Измаилов
07 Ноября 2021 в 00:55
Столько моментов, а забили всего то 2 мяча. Опять бревнить стали, пижонили часто. А в итоге на последней минуте просто отскочили. Райо респект! Фалькао то каков, зашел- забил и ушел)))
Ну чтож, всех с победой ! барсаглоров с обломом !)))Реал всетаки взял свои 3 очка.
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окончен Сельта 3:3 Барселона
окончен Алавес 2:1 Леванте
окончен Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано
07.11  16:00 Вильярреал ... Хетафе 1.61 3.85 6.4
07.11  18:15 Валенсия ... Атлетико М 4.4 3.45 1.92
07.11  20:30 Мальорка ... Эльче 1.94 3.3 4.5
07.11  20:30 Осасуна ... Реал Сосьедад 2.9 3.25 2.6
07.11  23:00 Бетис ... Севилья 2.95 3.2 2.55
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