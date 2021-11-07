«Реал» вернулся на вершину Ла Лигу, обыграв «Райо Вальекано»

«Реал» обыграл на своем домашнем стадионе «Райо Вальекано» в поединке внутреннего первенства. Судьбу встречи «сливочные» решили еще в первом тайме, забив усилиями Тони Крооса и Карима Бензема два гола. Соперник отквитал один мяч ближе к финальному свистку, но на большее гостей поля не хватило.
Таким образом, мадридцы вернули себе первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги перед паузой на международные матчи.
Протокол игры
|(1:0) Кроос Тони 14'
|(2:0) Бензема Карим 38'
|77' Фалькао Радамель (2:1)
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан • Камавинга Эдуардо • Каземиро Карлос • Кроос Тони • 29'Асенсио Марко 83' ( Васкес Лукас ( 83') • Бензема Карим 83' ( Азар Эден ( 83') • Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес • Бланко Антонио • Йович Лука • Фуйдиас Тони • Марсело Виера • Лунин Андрей • Иско Аларкон • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
Димитриевски Столе • Балью Иван • 45'Савельич Эстебан 81' ( Гвардиола Серхи ( 81') • Катена Алехандро • Гарсия Франсиско III • Валентин Оскар • Комесанья Санти • 68'Паласон Иси 60' ( Лопес Унаи ( 60') • Трехо Оскар 60' ( Бебе Тьягу ( 60') • Гарсия Альваро III • Нтекья Ранди 69' ( Фалькао Радамель ( 69' Посо Хосе 81')
Запасные: Мартин Андрес • Эрнандес Марио • Мараш Никола • Зидан Люка • Кевин Родригес • Суарес Марио • Сисс Пате
06 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Ну чтож, всех с победой ! барсаглоров с обломом !)))Реал всетаки взял свои 3 очка.