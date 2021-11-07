«Реал» вернулся на вершину Ла Лигу, обыграв «Райо Вальекано»

«Реал» обыграл на своем домашнем стадионе «Райо Вальекано» в поединке внутреннего первенства. Судьбу встречи «сливочные» решили еще в первом тайме, забив усилиями Тони Крооса и Карима Бензема два гола. Соперник отквитал один мяч ближе к финальному свистку, но на большее гостей поля не хватило.

Таким образом, мадридцы вернули себе первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги перед паузой на международные матчи.