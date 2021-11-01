Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» увеличит зарплату Винисиусу в три раза

01 Ноября 2021 • 23:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1.37 5.30 7.50
06.11 23:00

Руководство мадридского «Реала» и представители Винисиуса Жуниора начали переговоры по новому контракту для футболиста. Последние выступления бразильца убедили совет директоров «сливочных» переподписать с игроком соглашение, чтобы удержать его в клубе.

Однако, это будет далеко не дешевое удовольствие. Дело в том, что зарплата Винисиуса в «Реале» вырастет с трех с половиной до десяти миллионов евро в год, уверяет испанский портал Sport. Примечательно, что зарабатывать такую сумму молодой вингер будет с учетом выплаты налогов.

Добавим, что в текущем сезоне Винисиус бьет собственные рекорды результативности – он уже успел забить семь мячей и отдать две голевые передачи в 11 матчах Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Райо Вальекано 0:0 Сельта
Идет 76 минута Леванте 0:3 Гранада
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:36 · Испания. Ла Лига
Наставник «Барселоны» Бархуан: «Обязаны всегда побеждать»
00:15 · Германия. Бундеслига
Алаба сравнил «Баварию» и «Реал»
01 Ноября
23:50 · Испания. Ла Лига
Четверо игроков «Барселоны» покинули лазарет команды
23:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» увеличит зарплату Винисиусу в три раза
23:05 · Испания. Ла Лига
Агуэро вылетел из строя на три месяца из-за проблем с сердцем 1
22:42 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Хави сможет приступить к работе в «Барселоне»
22:23 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» с «Сельтой» сыграли без голов
21:14 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» намерены переманить к себе Эмери слухи
18:49 · Испания. Ла Лига
«Аль-Садд» поставил ультиматум президенту «Барселоны» в переговорах по Хави 1
18:16 · Испания. Ла Лига
Азар не хочет уходить из «Реала» зимой
17:01 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» рассказал о настроении Агуэро после госпитализации из-за проблем с сердцем
11:05 · Испания. Ла Лига
Месси: «Меня не просили играть за «Барселону» бесплатно» 11
10:09 · Испания. Ла Лига
«Бетис» и «Рома» поборются за полузащитника «Реала»
09:04 · Италия. Серия А
Моуринью хочет переманить в «Рому» защитника «Реала»
08:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать тер Штегена 5
Все новости
Рекомендуем