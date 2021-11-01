«Реал» увеличит зарплату Винисиусу в три раза

Руководство мадридского «Реала» и представители Винисиуса Жуниора начали переговоры по новому контракту для футболиста. Последние выступления бразильца убедили совет директоров «сливочных» переподписать с игроком соглашение, чтобы удержать его в клубе.

Однако, это будет далеко не дешевое удовольствие. Дело в том, что зарплата Винисиуса в «Реале» вырастет с трех с половиной до десяти миллионов евро в год, уверяет испанский портал Sport. Примечательно, что зарабатывать такую сумму молодой вингер будет с учетом выплаты налогов.

Добавим, что в текущем сезоне Винисиус бьет собственные рекорды результативности – он уже успел забить семь мячей и отдать две голевые передачи в 11 матчах Ла Лиги.