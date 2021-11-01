Азар не хочет уходить из «Реала» зимой

30-летний бельгийский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар так и не может застолбить за собой постоянное место в основном составе «королевского клуба». В последнее время ходили активные слухи, что Азар покинет «Реал» уже ближайшей зимой, а в качестве нового рабочего места назывались «Челси» и «Ньюкасл».

Однако авторитетное испанской издание Marca сообщает, что Эден Азар не хочет покидать «Реал», и намерен продолжать бороться за место в составе «бланкос».

В нынешнем сезоне Эден Азар принял участие в десяти матчах за «Реал», в которых их результативных действий сумел записать на свой счёт только одну результативную передачу.