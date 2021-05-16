Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась

16 Мая 2021, 21:27,

В чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего тура. «Барселона» не смогла обыграть «Сельту» на своем поле и окончательно потеряла шансы на золото. Более того, каталонцы в концовке упустили и ничью (1:2).

На первое место в онлайн-таблице вышел мадридский «Реал» благодаря голу Начо в середине второго тайма битвы с «Атлетиком» (1:0).

 В те же минуты «Атлетико» проваливался в домашней встречей с «Осасуной», но на гол соперника на 75-й минуте успел ответить голевыми ударами Ренана Лоди и Луиса Суареса - 2:1.

Перед заключительным туром «Атлетико» в двух очках впереди «Реала».

Протокол игры  
Атлетико М 2:1 Осасуна
    75' Будимир Анте (0:1)
(1:1) Лоди Ренан 82'    
(2:1) Суарес Луис 88'    
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   66' (Лоди Ренан (   66') Льоренте Маркос   80' (Эррера Эктор (   80') Коке Хорхе Ньигес Сауль   66' (Фелиш Жоау (   66') Корреа Анхель   80' (Дембеле Мусса II (   80') Суарес Луис   89'   90' (Кондогбия Жоффрей (   90') Карраско Янник
Запасные: Торрейра Лукас Грбич Иво Врсалько Шиме Хименес Хосе Витоло Виктор
Эррера Серхио Рамальо Чимено Унаи Гарсия Гарсия Давид III Круз Хуан Гарсия Рубен Барха Энрике   77' (Гальего Энрике (   77') Монкайола Хон Брашанац Дарко   90' (Авила Эсекьель (   90') Хони Родригес   65' (Торрес Роберто (   65') Будимир Анте   76'   77' (Торро Лукас (   77'   85')
Запасные: Санчес Мануэль Перес Иньиго Хуан Перес II Ронкалья Факундо Мартинес Хавьер II Ойер Санхурхо
16 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры  
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
    68' Начо Игнасио (0:1)
Унай Симон Де Маркос Оскар Йерай Альварес Иньиго Мартинес   80' Баленсиага Микель Беренгер Алекс   14' Гарсия Дани   65' (Весга Микель (   65') Венседор Унай   73' (Ибай Гомес (   73') Морсильо Хон   65' (Гарсия Рауль (   65'   79'   89') Сансет Ойян   72' (Лопес Унаи (   72') Уильямс Иньяки   65' (Вильялибре Асьер (   65')
Запасные: Висенте Иньиго Эскьета Хокин Нуньес Унай
Куртуа Тибо Одриосола Альваро Милитао Эдер Начо Игнасио   82' Гутьеррес Мигель Вальверде Федерико   90' Каземиро Карлос Модрич Лука Родриго   77' (Азар Эден (   77') Бензема Карим Винисиус Жуниор   59' (Асенсио Марко (   59')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон
16 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Протокол игры  
Барселона 1:2 Сельта
(1:0) Месси Лионель 28'    
    38' Мина Сантьяго (1:1)
    89' Мина Сантьяго (1:2)
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд Пике Херард   64' (Дест Серджино (   64') Ленгле Клеман   73'   83' Дембеле Усман   70' (Тринкан Франсишку (   70') Мориба Илайкс   86' (Пьянич Миралем (   86') Бускетс Серхио Гонсалес Педро   46' (Пуч Рикард (   46'   56') Альба Жорди Месси Лионель Гризманн Антуан   70' (Брайтвайт Мартин (   70')
Запасные: Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Тенас Арнау
Вильяр Иван Васкес Кевин Араухо Нестор Домингес Карлос   51' Аарон Мартин Браис Мендес Пейнадо Франсиско   90' (Hugo Sotelo (   90') Денис Суарес Нолито Агудо   69' (Солари Аугусто (   69') Мина Сантьяго Аспас Яго   78' (Баэса Мигель (   78')
Запасные: Patrick Sequeira Жунка Давид
16 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (52)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
Артур Измаилов
16 Мая 2021, 22:41

Тупость сезона - продажа Суареса Барсой прямому конкуренту

0
Spirit
17 Мая 2021, 01:22

Надо было карлика отдать)

2
Карыч Кар
16 Мая 2021, 22:26

Кулес сели на задницу.

3
skywoker
16 Мая 2021, 22:22

в целом примера в ауте
симеоне застрял со своим оборонительным ограниченным стилем, потолок будет 1/8 лч
реал с барсой профукали обновление состава
уйдут мастодоны - опустятся в классе еще сильнее
реал вроде пытался все грамотно сделать, но как то молодежь не вышла на новый уровень, а барсе и вовсе цугундер, 6 лет при бартомеу гробили клуб, в итоге ни денег ни игроков + наевшийся и постаревший месси, который или уйдет или будет пешком играть за 60 млн
более менее какую то стратегию только севилья и вильярреал обозначили, но их возможности - это уровень ЛЕ

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
San13
16 Мая 2021, 22:17
Сегодня проболел за Сельту и Суареса, не разочаровали:)
2
Артур Измаилов
16 Мая 2021, 21:57

Все три претендента не показали чемпионский сезон. Если Реал с Барсой все же сумели приблизится к матрасам, то эти лузеры разбазарили 13очковое примущество. Однако мОтрасы опять отскочили

1
Underdog
16 Мая 2021, 23:00

Просто всего-лишь Атлетико разбазарил преимущество за месяц,а Барселона с Реалом занимались этим весь год)))

1
ARTUR
16 Мая 2021, 22:03

согласен с тобой , особенно никто не блистал , не разбазарь Симеоне и банда свое преимущество , то Барса и Реал были бы позорно далеко

4
NOBODY
16 Мая 2021, 21:54

а Месси ругают, ругают, однако он опять забил гол...

0
Рустем Белялов
16 Мая 2021, 23:39

еще и головой))

2
ARTUR
16 Мая 2021, 22:02

вообще то 30 ))

0
NOBODY
16 Мая 2021, 22:41

я про этот матч)) вряд ли сегодня он забил 30 )))

2
NOBODY
16 Мая 2021, 21:51

отпустили зубастого, а он теперь за атлетов тащит,....и себе и Реалу плохо сделали )))

2
Misha_diablo_football
16 Мая 2021, 22:02

круто будет если Кусарес в чемпионской игре снова будет тащит команду к золотым медалям и будет праздновать чемпионство в футболке с надписью огненный привет Бартомеу)))....

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:46

кстат, барселонцы же могут занять второе место или третье? так чего вы растраиваетесь? бронза и серебро - тоже хорошие медали!!!! почетные!!!!

0
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 21:51

Сейчас Барселона имеет на 2 очка больше Севильи. Если в последнем туре Барса проиграет, а Севилья выиграет, то не видать Барсе никаких медалей. Вот это будет ПОЗОР!

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:53

ааа.даже так? ну надеюсь мимо ЛЧ не пролетит? а то я так думаю, перестану "признавать" ЛЧ...причем начиная с этого года....когда три помойки играют в полуфинале и две из них будут в финале...

2
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 21:56

Конечно, ниже четвертого места не опустятся. Но такой финиш Барсы - это как обухом по голове

0
Misha_diablo_football
16 Мая 2021, 22:05

после такого сезона будет символично уход Месси, но он снова будет играть за более или менее чем недоклуб из которого будет высасывать всю кровь...

0
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 22:32

А ведь Месси после прошлого, такого же провального сезона, хотел уйти и только прежний президент не дал ему сделать это. Чем ситуация сейчас лучше? Думаю, что, все-таки, уйдет.

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:59

мне вот вспомнился момент - смотрел матч Барсы, и она опять выигрывала, и никто не мог Месси и Ко остановить....я еще думал --ппц, сколько же трофеев они еще выиграют? даже бесило это....а потом - немцы обыграли Барсу, где-то 4-0 чтоли...и видно было, спад, все...А теперь, думаю, эра Месси закончилась точно...Хоть он и играет и забивает, но этого уже мало...с ним уже справляются...

0
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 22:16

Ну ты вспомнил далекие времена, когда Месси и Ко никто не мог остановить! Когда это было?!!!

0
NOBODY
16 Мая 2021, 22:40

нуу, от силв лет 10 назад, может меньше...прямо уж далекие? )))далекие - это 50-е года))) например...

0
779
16 Мая 2021, 21:41

Пойдём болеть за девчонок в финале ЛЧ.

1
779
16 Мая 2021, 22:21

А девчонки то наши плотнопопые рвут Челси.)))
Вот кто молодцы.

2
ARTUR
16 Мая 2021, 21:41

кстати должен отметить очень сильный финиш у Сельты , только вроде состав у нее сильно изменится , а так команда очень даже с перспективой , Куману нужно раком ставить оборону , до сих пор меня удивляет именно это аспект игры у Барсы

0
Underdog
16 Мая 2021, 23:02

А мне понравился Бетис во второй половине сезона. Осенью думал уволят Пеллегрини,ан нет настроил игру

0
779
16 Мая 2021, 21:43

По моему, у Барсы сейчас нет линии, которая бы не просто отбывала время на поле. Просто для защиты это выходит слишком наглядно.

5
NOBODY
16 Мая 2021, 21:42

по-моему Куман был атакующим защитником )))) отсюда и проблемы ))))

1
779
16 Мая 2021, 21:39

Команда на отеб..сь доигрывает сезон, а надежда на победы на классе зачёркиваются футбольным богом в виде наказания.
Старания игроков больше демонстрационны, а не порождены желанием победы. Упадок, скорее всего, носит не функциональный, а эмоциональный характер. Скорее всего подвешенное положение у половины команды спровоцировало не желание доказать клубу свою нужность, а апатию. Не нахожу объяснения такого беспросвета на поле уже в течение 5-7 туров. И не понимаю, как можно игрокам великого клуба поставить свои эмоции выше очень реальной возможности взять главный титул сезона.
И Куман подстать игрокам. Замены, которые можно делать при счёте 4-0 или при полном безразличии. Не в этом ли главная причина?
Матч стал очередным позором за последний месяц.

2
ARTUR
16 Мая 2021, 21:46

первый тайм был очень хорош , кроме реализации , а потом этот дебильный гол от Пике , ну кто так играет в обороне , оттопырил жопу , закрыл обзор Теру ( который косячил сегодня не мало ) короче ты прав , команда не имеет силы воли .. чистка будет сильной . к Куману претензий нет , все было бы хорошо реализуй моменты в первом тайме . По заменам согласен с тобой .

1
779
16 Мая 2021, 21:53

Пике, как и полсостава, лишены игрового тонуса напрочь. Тер уже какой матч похож на плохенького вратаря.
Не согласен по Куману. Всплеск в игре Барсы был на фоне назначения Лапорты, а потом всё вернулось на долапортовские рельсы. То есть команда сама по себе, и тренер не оказывает никакого влияния.

1
ARTUR
16 Мая 2021, 22:07

Не знаю , хуже чем с Сетьеном мне кажется уже быть не могло , и я думаю что болельщики Барсы должны быть очень благодарны Куману , во первых он ради Барсы оставил сборную , во вторых нужно быть крайне уверенным в себе приходя в команду которая тонет , и я не знаю кто бы кроме кумана смог бы вернуть ту Барсу снова в претенденты на медали .

0
779
16 Мая 2021, 22:13

Я могу ошибаться - надо быть в команде, чтобы иметь обоснованное мнение.
Мне кажется, что команду тянул тот, с чьей помощью она забила полсотни голов.

1
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 22:21

Да, скорее всего это так и есть. Человек, который забил 30 голов, а мог в реальности (если бы забивал все пенали и многочисленные моменты) забить и 40 и 50 голов за этот сезон, вытаскивал многие матчи. Но один, в данной ситуации, не заменит войско.

1
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 22:06

779, я как уже полемизировал с ARTUR-ом по поводу Кумана и тоже, как и ты, говорил ему, что Куман не умеет управлять командой при возникновении критических моментов по ходу игры. У меня есть стойкое впечатление, что в последних 5-7 играх, как ты пишешь выше, требовалось умение тренера вмешиваться в ход игры, стимулировать команду, но только не сидеть сиднем и смотреть, как игроки сливают очередной матч своим безразличием, отсутствием заряженности на результат и просто бездарно проигрывать или терять очки с откровенно слабыми командами. Повторюсь не было бы так обидно, если бы соперники были бы на голову сильнее Барсы, имели в своем составе СУПЕРзвезд, так нет же. Не так все. Слабеньким командам Барса раздарила очки. И теперь Барса вполне может оказаться на 4 месте после последнего тура. И кто после такого оставит Кумана?

1
779
16 Мая 2021, 22:16

Полностью с тобой согласен.
На финише нервозную и разболтанную команду должен был приводить в себя тот, кто на мостике.

1
NOBODY
16 Мая 2021, 21:35

блин, чего судья в матче РМ чудил? какие-то карты нараздавал в конце матча, будто с бодуна был....Пеналь чистейший не поставил, хорошо хоть гол не отменил, правильный гол....Кстати мячик имел свидание рукой еще в другом моменте, когда он дважды прошелся по рукам атлетов после удара Модрича...ну там в динамике, ладно, неумышленно, а первая рука - очевидней некуда.....

0
ARTUR
16 Мая 2021, 21:38

я матч не видел , у нас показывали атлетико , барсу , почему Реал не показали не понимаю ... хорошо хоть играли ?? завтра посмотрю обзор . с победой !!

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:43

матч тв показывал чуть ли не 3-4 матча одновременно ))) то разделят экран на несколько, и маленькие матчи видим, то какой-то один включат, потом через пару минут переключат на другой...клоунада та еще ))) а я на силе тв смотрел

0
ARTUR
16 Мая 2021, 21:49

в Литве таких каналов нет ((((

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:50

хм, я не разбираюсь, но это в инете же можно набрать? сила тв? они с вконтакте вещают.... или это только по РОссии действует? правда не знаю...

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:42

моментов очень мало было....Ну Каземиро в перекладину попал - но это с угла было, а я считаю угловые, да и вообще стандарты, "удачей", "везением", как мяч полетит, кто займет позицию получше......у атлетов был со штрафа опасный удар.....

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:40

ты знаешь, сложно сказать насчет качества игры...дело в том, что атлеты по-моему ничего не показали, на их фоне РМ был посильнее, но ощущение дикой усталости, заторможенности, некоторого даже пофигизма что-ли со стороны РМ было....

2
ARTUR
16 Мая 2021, 21:51

это может сыгратть хреновую шутку ... вильяреаль очень неплох , и ему есть за что биться , Барса отлетела , а атлеты с вальядолидом ... думаю что Атлеты чемпионы

0
Misha_diablo_football
16 Мая 2021, 22:08

Вильяреал нынче кусачея команда похлеще Севильи, не завидую мадридцам и манкунианцам тоже )))...

0
NOBODY
16 Мая 2021, 21:52

а нам с вильяреалом осталось сыграть? тогда ппц....Атлеты на 80 % чемпионы, думаю....а может и на 90....

2
ARTUR
16 Мая 2021, 21:33

вот это зарубы были сегодня поздравляю Реал , Барса снова косячила что в атаке , что в обороне , самый убойный , я бы сказал чемпионский выдался матч матрасников с отсосуной , вот это битва была ))) а что там Симеоне вытворял )))

1
NOBODY
16 Мая 2021, 21:38

я немного видел матч атлетов, и очень удивился, что осасуна забила....моменты у атлетов были....так что неудивительно, что они остались на 1 месте..

2
slain
16 Мая 2021, 21:31

Получается это не от Суареса отказались, а он на повышение пошел)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола