«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась

В чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего тура. «Барселона» не смогла обыграть «Сельту» на своем поле и окончательно потеряла шансы на золото. Более того, каталонцы в концовке упустили и ничью (1:2).

На первое место в онлайн-таблице вышел мадридский «Реал» благодаря голу Начо в середине второго тайма битвы с «Атлетиком» (1:0).

В те же минуты «Атлетико» проваливался в домашней встречей с «Осасуной», но на гол соперника на 75-й минуте успел ответить голевыми ударами Ренана Лоди и Луиса Суареса - 2:1.

Перед заключительным туром «Атлетико» в двух очках впереди «Реала».