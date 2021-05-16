«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась

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16 Мая 2021, 21:27,
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В чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего тура. «Барселона» не смогла обыграть «Сельту» на своем поле и окончательно потеряла шансы на золото. Более того, каталонцы в концовке упустили и ничью (1:2).
На первое место в онлайн-таблице вышел мадридский «Реал» благодаря голу Начо в середине второго тайма битвы с «Атлетиком» (1:0).
В те же минуты «Атлетико» проваливался в домашней встречей с «Осасуной», но на гол соперника на 75-й минуте успел ответить голевыми ударами Ренана Лоди и Луиса Суареса - 2:1.
Перед заключительным туром «Атлетико» в двух очках впереди «Реала».
Протокол игры
|Атлетико М
|2:1
|Осасуна
|75' Будимир Анте (0:1)
|(1:1) Лоди Ренан 82'
|(2:1) Суарес Луис 88'
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио 66' ( Лоди Ренан ( 66') • Льоренте Маркос 80' ( Эррера Эктор ( 80') • Коке Хорхе • Ньигес Сауль 66' ( Фелиш Жоау ( 66') • Корреа Анхель 80' ( Дембеле Мусса II ( 80') • Суарес Луис 89' 90' ( Кондогбия Жоффрей ( 90') • Карраско Янник
Запасные: Торрейра Лукас • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Хименес Хосе • Витоло Виктор
Эррера Серхио • Рамальо Чимено • Унаи Гарсия • Гарсия Давид III • Круз Хуан • Гарсия Рубен • Барха Энрике 77' ( Гальего Энрике ( 77') • Монкайола Хон • Брашанац Дарко 90' ( Авила Эсекьель ( 90') • Хони Родригес 65' ( Торрес Роберто ( 65') • Будимир Анте 76' 77' ( Торро Лукас ( 77' ) 85'
Запасные: Санчес Мануэль • Перес Иньиго • Хуан Перес II • Ронкалья Факундо • Мартинес Хавьер II • Ойер Санхурхо
16 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры
|Атлетик Б
|0:1
|Реал Мадрид
|68' Начо Игнасио (0:1)
Унай Симон • Де Маркос Оскар • Йерай Альварес • Иньиго Мартинес • 80'Баленсиага Микель • Беренгер Алекс • 14'Гарсия Дани 65' ( Весга Микель ( 65') • Венседор Унай 73' ( Ибай Гомес ( 73') • Морсильо Хон 65' ( Гарсия Рауль ( 65' 79' ) • 89'Сансет Ойян 72' ( Лопес Унаи ( 72') • Уильямс Иньяки 65' ( Вильялибре Асьер ( 65')
Запасные: Висенте Иньиго • Эскьета Хокин • Нуньес Унай
Куртуа Тибо • Одриосола Альваро • Милитао Эдер • Начо Игнасио • 82'Гутьеррес Мигель • Вальверде Федерико • 90'Каземиро Карлос • Модрич Лука • Родриго 77' ( Азар Эден ( 77') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 59' ( Асенсио Марко ( 59')
Запасные: Альтубе Диего • Бланко Антонио • Диас Мариано • Марсело Виера • Лунин Андрей • Иско Аларкон
16 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 28'
|38' Мина Сантьяго (1:1)
|89' Мина Сантьяго (1:2)
Тер Штеген Марк-Андре • Араухо Рональд • Пике Херард 64' ( Дест Серджино ( 64') • Ленгле Клеман 73' • 83'Дембеле Усман 70' ( Тринкан Франсишку ( 70') • Мориба Илайкс 86' ( Пьянич Миралем ( 86') • Бускетс Серхио • Гонсалес Педро 46' ( Пуч Рикард ( 46' ) • 56'Альба Жорди • Месси Лионель • Гризманн Антуан 70' ( Брайтвайт Мартин ( 70')
Запасные: Фирпо Жуниор • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Тенас Арнау
Вильяр Иван • Васкес Кевин • Араухо Нестор • Домингес Карлос • 51'Аарон Мартин • Браис Мендес • Пейнадо Франсиско 90' ( Hugo Sotelo ( 90') • Денис Суарес • Нолито Агудо 69' ( Солари Аугусто ( 69') • Мина Сантьяго • Аспас Яго 78' ( Баэса Мигель ( 78')
Запасные: Patrick Sequeira • Жунка Давид
16 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
Тупость сезона - продажа Суареса Барсой прямому конкуренту
Надо было карлика отдать)
Кулес сели на задницу.
в целом примера в ауте
симеоне застрял со своим оборонительным ограниченным стилем, потолок будет 1/8 лч
реал с барсой профукали обновление состава
уйдут мастодоны - опустятся в классе еще сильнее
реал вроде пытался все грамотно сделать, но как то молодежь не вышла на новый уровень, а барсе и вовсе цугундер, 6 лет при бартомеу гробили клуб, в итоге ни денег ни игроков + наевшийся и постаревший месси, который или уйдет или будет пешком играть за 60 млн
более менее какую то стратегию только севилья и вильярреал обозначили, но их возможности - это уровень ЛЕ
Все три претендента не показали чемпионский сезон. Если Реал с Барсой все же сумели приблизится к матрасам, то эти лузеры разбазарили 13очковое примущество. Однако мОтрасы опять отскочили
Просто всего-лишь Атлетико разбазарил преимущество за месяц,а Барселона с Реалом занимались этим весь год)))
согласен с тобой , особенно никто не блистал , не разбазарь Симеоне и банда свое преимущество , то Барса и Реал были бы позорно далеко
а Месси ругают, ругают, однако он опять забил гол...
еще и головой))
вообще то 30 ))
я про этот матч)) вряд ли сегодня он забил 30 )))
отпустили зубастого, а он теперь за атлетов тащит,....и себе и Реалу плохо сделали )))
круто будет если Кусарес в чемпионской игре снова будет тащит команду к золотым медалям и будет праздновать чемпионство в футболке с надписью огненный привет Бартомеу)))....
кстат, барселонцы же могут занять второе место или третье? так чего вы растраиваетесь? бронза и серебро - тоже хорошие медали!!!! почетные!!!!
Сейчас Барселона имеет на 2 очка больше Севильи. Если в последнем туре Барса проиграет, а Севилья выиграет, то не видать Барсе никаких медалей. Вот это будет ПОЗОР!
ааа.даже так? ну надеюсь мимо ЛЧ не пролетит? а то я так думаю, перестану "признавать" ЛЧ...причем начиная с этого года....когда три помойки играют в полуфинале и две из них будут в финале...
Конечно, ниже четвертого места не опустятся. Но такой финиш Барсы - это как обухом по голове
после такого сезона будет символично уход Месси, но он снова будет играть за более или менее чем недоклуб из которого будет высасывать всю кровь...
А ведь Месси после прошлого, такого же провального сезона, хотел уйти и только прежний президент не дал ему сделать это. Чем ситуация сейчас лучше? Думаю, что, все-таки, уйдет.
мне вот вспомнился момент - смотрел матч Барсы, и она опять выигрывала, и никто не мог Месси и Ко остановить....я еще думал --ппц, сколько же трофеев они еще выиграют? даже бесило это....а потом - немцы обыграли Барсу, где-то 4-0 чтоли...и видно было, спад, все...А теперь, думаю, эра Месси закончилась точно...Хоть он и играет и забивает, но этого уже мало...с ним уже справляются...
Ну ты вспомнил далекие времена, когда Месси и Ко никто не мог остановить! Когда это было?!!!
нуу, от силв лет 10 назад, может меньше...прямо уж далекие? )))далекие - это 50-е года))) например...
Пойдём болеть за девчонок в финале ЛЧ.
А девчонки то наши плотнопопые рвут Челси.)))
Вот кто молодцы.
кстати должен отметить очень сильный финиш у Сельты , только вроде состав у нее сильно изменится , а так команда очень даже с перспективой , Куману нужно раком ставить оборону , до сих пор меня удивляет именно это аспект игры у Барсы
А мне понравился Бетис во второй половине сезона. Осенью думал уволят Пеллегрини,ан нет настроил игру
По моему, у Барсы сейчас нет линии, которая бы не просто отбывала время на поле. Просто для защиты это выходит слишком наглядно.
по-моему Куман был атакующим защитником )))) отсюда и проблемы ))))
Команда на отеб..сь доигрывает сезон, а надежда на победы на классе зачёркиваются футбольным богом в виде наказания.
Старания игроков больше демонстрационны, а не порождены желанием победы. Упадок, скорее всего, носит не функциональный, а эмоциональный характер. Скорее всего подвешенное положение у половины команды спровоцировало не желание доказать клубу свою нужность, а апатию. Не нахожу объяснения такого беспросвета на поле уже в течение 5-7 туров. И не понимаю, как можно игрокам великого клуба поставить свои эмоции выше очень реальной возможности взять главный титул сезона.
И Куман подстать игрокам. Замены, которые можно делать при счёте 4-0 или при полном безразличии. Не в этом ли главная причина?
Матч стал очередным позором за последний месяц.
первый тайм был очень хорош , кроме реализации , а потом этот дебильный гол от Пике , ну кто так играет в обороне , оттопырил жопу , закрыл обзор Теру ( который косячил сегодня не мало ) короче ты прав , команда не имеет силы воли .. чистка будет сильной . к Куману претензий нет , все было бы хорошо реализуй моменты в первом тайме . По заменам согласен с тобой .
Пике, как и полсостава, лишены игрового тонуса напрочь. Тер уже какой матч похож на плохенького вратаря.
Не согласен по Куману. Всплеск в игре Барсы был на фоне назначения Лапорты, а потом всё вернулось на долапортовские рельсы. То есть команда сама по себе, и тренер не оказывает никакого влияния.
Не знаю , хуже чем с Сетьеном мне кажется уже быть не могло , и я думаю что болельщики Барсы должны быть очень благодарны Куману , во первых он ради Барсы оставил сборную , во вторых нужно быть крайне уверенным в себе приходя в команду которая тонет , и я не знаю кто бы кроме кумана смог бы вернуть ту Барсу снова в претенденты на медали .
Я могу ошибаться - надо быть в команде, чтобы иметь обоснованное мнение.
Мне кажется, что команду тянул тот, с чьей помощью она забила полсотни голов.
Да, скорее всего это так и есть. Человек, который забил 30 голов, а мог в реальности (если бы забивал все пенали и многочисленные моменты) забить и 40 и 50 голов за этот сезон, вытаскивал многие матчи. Но один, в данной ситуации, не заменит войско.
779, я как уже полемизировал с ARTUR-ом по поводу Кумана и тоже, как и ты, говорил ему, что Куман не умеет управлять командой при возникновении критических моментов по ходу игры. У меня есть стойкое впечатление, что в последних 5-7 играх, как ты пишешь выше, требовалось умение тренера вмешиваться в ход игры, стимулировать команду, но только не сидеть сиднем и смотреть, как игроки сливают очередной матч своим безразличием, отсутствием заряженности на результат и просто бездарно проигрывать или терять очки с откровенно слабыми командами. Повторюсь не было бы так обидно, если бы соперники были бы на голову сильнее Барсы, имели в своем составе СУПЕРзвезд, так нет же. Не так все. Слабеньким командам Барса раздарила очки. И теперь Барса вполне может оказаться на 4 месте после последнего тура. И кто после такого оставит Кумана?
Полностью с тобой согласен.
На финише нервозную и разболтанную команду должен был приводить в себя тот, кто на мостике.
блин, чего судья в матче РМ чудил? какие-то карты нараздавал в конце матча, будто с бодуна был....Пеналь чистейший не поставил, хорошо хоть гол не отменил, правильный гол....Кстати мячик имел свидание рукой еще в другом моменте, когда он дважды прошелся по рукам атлетов после удара Модрича...ну там в динамике, ладно, неумышленно, а первая рука - очевидней некуда.....
я матч не видел , у нас показывали атлетико , барсу , почему Реал не показали не понимаю ... хорошо хоть играли ?? завтра посмотрю обзор . с победой !!
матч тв показывал чуть ли не 3-4 матча одновременно ))) то разделят экран на несколько, и маленькие матчи видим, то какой-то один включат, потом через пару минут переключат на другой...клоунада та еще ))) а я на силе тв смотрел
в Литве таких каналов нет ((((
хм, я не разбираюсь, но это в инете же можно набрать? сила тв? они с вконтакте вещают.... или это только по РОссии действует? правда не знаю...
моментов очень мало было....Ну Каземиро в перекладину попал - но это с угла было, а я считаю угловые, да и вообще стандарты, "удачей", "везением", как мяч полетит, кто займет позицию получше......у атлетов был со штрафа опасный удар.....
ты знаешь, сложно сказать насчет качества игры...дело в том, что атлеты по-моему ничего не показали, на их фоне РМ был посильнее, но ощущение дикой усталости, заторможенности, некоторого даже пофигизма что-ли со стороны РМ было....
это может сыгратть хреновую шутку ... вильяреаль очень неплох , и ему есть за что биться , Барса отлетела , а атлеты с вальядолидом ... думаю что Атлеты чемпионы
Вильяреал нынче кусачея команда похлеще Севильи, не завидую мадридцам и манкунианцам тоже )))...
а нам с вильяреалом осталось сыграть? тогда ппц....Атлеты на 80 % чемпионы, думаю....а может и на 90....
вот это зарубы были сегодня поздравляю Реал , Барса снова косячила что в атаке , что в обороне , самый убойный , я бы сказал чемпионский выдался матч матрасников с отсосуной , вот это битва была ))) а что там Симеоне вытворял )))
я немного видел матч атлетов, и очень удивился, что осасуна забила....моменты у атлетов были....так что неудивительно, что они остались на 1 месте..
Получается это не от Суареса отказались, а он на повышение пошел)