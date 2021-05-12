«Барселона» планирует заменить Кумана на Флика

Американскому телеканалу ESPN стало известно, что «Барселона» вышла с предложением на действующего тренера мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Источник уверяет, что руководство «Барселоны» недовольно работой Рональда Кумана, который на данный момент возглавляет команду. И хоть контракт нидерландского тренера рассчитан ещё на один сезон, испанцы готовы разорвать договор ради подписания Флика. Однако сам Ханс-Дитер не заинтересован в переезде в Каталонию, так как собирается возглавить сборную Германии. В таком случае, «Барса» оставит у руля Кумана.

В 2019 году Флик стал помощником главного тренера «Баварии» Нико Ковача, а после ухода хорвата, занял его кресло. Под руководством немецкого коуча мюнхенцы дважды взяли Бундеслигу и по одному разу все остальные турниры, в которых принимали участие - Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Слухи о том, что в «Барселоне» недовольны Куманом ходят уже давно. Сам Рональд не дал точного прогноза относительно своего будущего.