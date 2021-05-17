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Куман: «Так всегда происходит, когда тебе не везёт»

17 Мая 2021, 00:08,

После поражения в матче с «Сельтой» (1:2) главный тренер «Барселоны» Рональд Куман посетовал на невезение. Его команда нанесла множество ударов по воротам противника, но все равно проиграла.

- Если говорить о первом тайме, это отражение того, чтобы регулярно с нами случалось по ходу сезона. Мы играли хорошо и создавали моменты. У соперника же получилась всего одна атака, и мы бредем в раздевалку при счете 1:1. Это очень тяжело психологически. Второй тайм не был таким хорошим. В итоге мы уступили 1:2. Так всегда происходит, когда тебе не везет, - заявил голландец после матча.

Перед последним туром «Барселона» потеряла шансы на первое место.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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