Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси забил 30 голов в девятом кряду сезоне Ла Лиги

16 Мая 2021, 20:43,

Форвард «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт в матче 37-го тура Ла Лиги против «Сельты». Примечательно, что аргентинец забил мяч головой, в падении здорово пробив после навеса от Серхио Бускетса. Для 33-летнего футболиста это 30-й гол в 35 поединках в рамках чемпионата Испании. Ниже этого показателя Месси не опускается уже в девяти сезонах кряду.

Трансферная стоимость Лионеля Месси, который скоро может стать свободным агентом, составляет 80 млн евро. В текущем сезоне на его счету 37 голевых ударов и 14 ассистов в 46 официальных матчах за клуб.

Отметим, что первый тайм матча «Барселона» - «Сельта» завершился со счетом 1:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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