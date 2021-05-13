​Месси может продлить контракт с «Барселоной» уже после Кубка Америки

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13 Мая 2021, 14:37,
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Лионель Месси предпочитает не торопиться в ситуации с продлением контракта с «Барселоной». Как сообщает El Larguero, новый трудовой договор может быть подписан уже после летнего Кубка Америки, то есть звёздный аргентинец какое-то время проведёт в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта в последний день июня.
Отмечается, что «Барселона» пока не может сделать конкретное предложение Лионелю Месси, поскольку в клубе продолжается аудит. Только после полной оценки финансовой ситуации Жоан Лапорта сможет обсуждать новый контакт с Месси предметно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Очередной шанс для карлика хоть что-то выиграть на уровне национальных сборных - ежегодно специально устроенный для него Кубок Америки)
Аргентинское ссыкло никуда не свалит из котолуни, ибо ссыкло!!!