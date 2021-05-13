​Месси может продлить контракт с «Барселоной» уже после Кубка Америки

Лионель Месси предпочитает не торопиться в ситуации с продлением контракта с «Барселоной». Как сообщает El Larguero, новый трудовой договор может быть подписан уже после летнего Кубка Америки, то есть звёздный аргентинец какое-то время проведёт в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта в последний день июня.

Отмечается, что «Барселона» пока не может сделать конкретное предложение Лионелю Месси, поскольку в клубе продолжается аудит. Только после полной оценки финансовой ситуации Жоан Лапорта сможет обсуждать новый контакт с Месси предметно.