​В руководстве «Барселоны» недовольны Куманом

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12 Мая 2021, 14:24,
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Часть руководства «Барселоны», которую испанское издание Sport называет «важной», очень недовольна Рональдом Куманом. Пару недель назад каталонцы держали в свои руках судьбу титула чемпиона Испании, опережая конкурентов по потерянным очкам. Впрочем, с тех пор «сине-гранатовые» потеряли 7 очков, и практически лишились реальных шансов на титул.
Несмотря на недовольство части руководителей клуба, президент «Барселоны» Жоан Лапорта не планирует предпринимать никаких действий в отношении Кумана до момента, когда сезон завершится.
Напомним, что во вторник «Барселона» сыграла вничью в гостях у «Леванте» (3:3).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
Полный бред , та ,,важная ,, часть это наверное ЕФ , Куман не может за игроков реализовывать , либо пропускать голы.. Конечно у меня наверное больше всего вызывают косяки в обороне , вот тут можно предьявить .