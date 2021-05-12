​В руководстве «Барселоны» недовольны Куманом

Часть руководства «Барселоны», которую испанское издание Sport называет «важной», очень недовольна Рональдом Куманом. Пару недель назад каталонцы держали в свои руках судьбу титула чемпиона Испании, опережая конкурентов по потерянным очкам. Впрочем, с тех пор «сине-гранатовые» потеряли 7 очков, и практически лишились реальных шансов на титул.

Несмотря на недовольство части руководителей клуба, президент «Барселоны» Жоан Лапорта не планирует предпринимать никаких действий в отношении Кумана до момента, когда сезон завершится.

Напомним, что во вторник «Барселона» сыграла вничью в гостях у «Леванте» (3:3).