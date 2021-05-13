Лапорта встретится с Куманом, но будущее тренера обсуждаться не будет

В ближайшие часы президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведёт встречу с главным тренером команды Рональдом Куманом. Как сообщает на своих страницах Marca, будущее голландского специалиста на этой встрече обсуждаться не будет. Лапорта планирует поговорить с Куманом о проблемах команды.

Напомним, на неделе «Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) и почти потеряла шансы стать чемпионом Испании. После потери двух очков появились слухи о том, что в руководстве каталонского клуба растёт недовольство в отношении Кумана. Действующий контракт голландца рассчитан до конца сезона 2021/2022.