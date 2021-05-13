Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лапорта встретится с Куманом, но будущее тренера обсуждаться не будет

13 Мая 2021, 14:28,

В ближайшие часы президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведёт встречу с главным тренером команды Рональдом Куманом. Как сообщает на своих страницах Marca, будущее голландского специалиста на этой встрече обсуждаться не будет. Лапорта планирует поговорить с Куманом о проблемах команды.

Напомним, на неделе «Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) и почти потеряла шансы стать чемпионом Испании. После потери двух очков появились слухи о том, что в руководстве каталонского клуба растёт недовольство в отношении Кумана. Действующий контракт голландца рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола