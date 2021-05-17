Месси забил в 300 матчах чемпионата Испании

Аргентинский форвард Лионель Месси отметился забитым мячом в поединке 37-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Встреча завершилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:2.

Для 33-летнего бомбардира это 300-й поединок в рамках чемпионата Испании, в котором он отметился хотя бы одним голом. Лионель является абсолютным рекордсменом по этому показателю. На втором месте находится бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес - 186 матчей.

Напомним, что Месси всю свою карьеру выступает в составе «сине-гранатовых». Его контракт с каталонцами истекает летом 2021 года.