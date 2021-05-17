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Куман: «Без Месси невозможно играть»

17 Мая 2021, 00:14,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил пожелание оставить в команде форварда Лионеля Месси, который совсем скоро станет свободным агентом.

- Надеемся, что Месси не уйдет, потому что он остается до сих пор лучшим футболистом мира. Он доказал это снова сегодня. Без него невозможно играть, - заявил Куман на пресс-конференции. - У Месси на счету 30 голов, которые принесли команде множество очков.  Все вопросы к нему. Я и клуб надеемся, что он останется с нами, потому что если у нас его не будет, появятся сомнения, кто еще сможет столько забивать.

Напомним, что как и год назад, главной темой ближайшего лета будет вопрос «куда уйдет Месси?».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (2)
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0
gresnik
17 Мая 2021, 00:29

гномазависсимость Хе-ХЕ

0
Alex1972
17 Мая 2021, 00:24

Ты бы, идиот, научил их в защите играть... Или ты хочешь чтобы Месси еще и в своей штрафной играл?...

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