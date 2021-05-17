Куман: «Без Месси невозможно играть»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил пожелание оставить в команде форварда Лионеля Месси, который совсем скоро станет свободным агентом.

- Надеемся, что Месси не уйдет, потому что он остается до сих пор лучшим футболистом мира. Он доказал это снова сегодня. Без него невозможно играть, - заявил Куман на пресс-конференции. - У Месси на счету 30 голов, которые принесли команде множество очков. Все вопросы к нему. Я и клуб надеемся, что он останется с нами, потому что если у нас его не будет, появятся сомнения, кто еще сможет столько забивать.

Напомним, что как и год назад, главной темой ближайшего лета будет вопрос «куда уйдет Месси?».