Куман: «Без Месси невозможно играть»

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17 Мая 2021, 00:14,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил пожелание оставить в команде форварда Лионеля Месси, который совсем скоро станет свободным агентом.
- Надеемся, что Месси не уйдет, потому что он остается до сих пор лучшим футболистом мира. Он доказал это снова сегодня. Без него невозможно играть, - заявил Куман на пресс-конференции. - У Месси на счету 30 голов, которые принесли команде множество очков. Все вопросы к нему. Я и клуб надеемся, что он останется с нами, потому что если у нас его не будет, появятся сомнения, кто еще сможет столько забивать.
Напомним, что как и год назад, главной темой ближайшего лета будет вопрос «куда уйдет Месси?».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
гномазависсимость Хе-ХЕ
Ты бы, идиот, научил их в защите играть... Или ты хочешь чтобы Месси еще и в своей штрафной играл?...