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Куман рассказал о встрече с Лапортой

15 Мая 2021, 18:53,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о встрече с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

«Мы говорили о команде, сезоне и последних результатах. Мы договорились встретиться снова по окончании сезона, но я не могу всё рассказывать. Я хочу остаться, вижу, как мы можем стать лучше, у нас долгосрочные планы. Думаю, что можно заметить много положительных моментов в нашей игре. Нельзя сказать, что две недели всё было идеально, а сейчас стало ужасно. Это будет несправедливо. Конечно, последнее слово остается за Лапортой, но я спокоен», - цитирует голландского специалиста Goal.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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