Гвардиола: «Надеюсь, что Месси завершит карьеру в «Барселоне»

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29 Апреля 2021, 16:32,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Надеюсь, что Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он не найдёт для себя лучшего места, чем этот клуб. Сейчас «Барселоне» стоит вернуться к истокам и подумать о том, что делает клуб особенным», - цитирует испанского специалиста TV3.
Соглашение Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года, аргентинец пока не объявлял о решении относительно своего будущего.
В СМИ регулярно появляются слухи, что главным претендентом на Месси является «ПСЖ», за который выступает бывший одноклубник Лионеля Неймар.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола