Гвардиола: «Надеюсь, что Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Надеюсь, что Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он не найдёт для себя лучшего места, чем этот клуб. Сейчас «Барселоне» стоит вернуться к истокам и подумать о том, что делает клуб особенным», - цитирует испанского специалиста TV3.

Соглашение Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года, аргентинец пока не объявлял о решении относительно своего будущего.

В СМИ регулярно появляются слухи, что главным претендентом на Месси является «ПСЖ», за который выступает бывший одноклубник Лионеля Неймар.