Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Куман: «Неожиданно, что мы боремся за чемпионство»

28 Апреля 2021, 20:49,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу возвращения своей команды в чемпионскую гонку.

«Если оглянуться назад, то наша борьба за чемпионство является неожиданной ситуацией. Мы серьёзно отставали от лидера по очкам, но мы достигли возможности бороться за победу в Ла Лиге. В последних семнадцати матчах – это почти половина сезона – мы одержали пятнадцать побед. Это впечатляет», - цитирует Кумана Goal.com.

В четверг вечером «Барселона» сыграет дома против «Гранады». Если команда Рональда Кумана победит, она выйдет на чистое первое место в турнирной таблице Примеры.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола