​Куман: «Неожиданно, что мы боремся за чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу возвращения своей команды в чемпионскую гонку.

«Если оглянуться назад, то наша борьба за чемпионство является неожиданной ситуацией. Мы серьёзно отставали от лидера по очкам, но мы достигли возможности бороться за победу в Ла Лиге. В последних семнадцати матчах – это почти половина сезона – мы одержали пятнадцать побед. Это впечатляет», - цитирует Кумана Goal.com.

В четверг вечером «Барселона» сыграет дома против «Гранады». Если команда Рональда Кумана победит, она выйдет на чистое первое место в турнирной таблице Примеры.