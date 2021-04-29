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Френки де Йонг: «Соперник очень хорошо оборонялся, нанёс два удара и забил два гола»

29 Апреля 2021, 23:33,

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий после поражения от «Гранады» (1:2) в 33-м туре чемпионата Испании.

- Сейчас мы все расстроены. Это нормально, и завтра ничего не изменится в плане настроения. Затем нам предстоит поднять головы  и продолжать сражаться до конца. Нужно продолжать работать, - приводит слова де Йонга Marca.

- Мы хорошо сыграли в первом тайме и продолжали создавать моменты после перерыва, но уже было сложнее. Соперник очень хорошо оборонялся, нанес два удара и забил два гола, - добавил голландец.

В текущем сезоне де Йонг забил 7 мячей и оформил 8 ассистов в 47 матчах сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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