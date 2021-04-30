Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​В Испании сообщили, за какую фразу удалили Кумана

30 Апреля 2021, 08:19,

«Барселона» не смогла вырваться на вершину турнирной таблицы Примеры, проиграв в родных стенах «Гранаде» со счётом 1:2 в четверг вечером. Наставник каталонцев Рональд Куман по ходу второго тайма получил красную карточку за неуважение к резервному рефери.

Как сообщает Mundo Deportivo, арбитр Гонсалес Фуэртес отразил в протоколе, что Куман получил красную карточку за следующую фразу в адрес четвёртого рефери: «Что за тип».

После игры Рональд Куман заявил, что не проявлял неуважения к рефери. Тем не менее, рулевой каталонской команды теперь рискует пропустить два матча своей команды.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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pol-black
30 Апреля 2021, 08:25

даже не мат! судейки жмут Барсу за суперлигу.

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