​В Испании сообщили, за какую фразу удалили Кумана

«Барселона» не смогла вырваться на вершину турнирной таблицы Примеры, проиграв в родных стенах «Гранаде» со счётом 1:2 в четверг вечером. Наставник каталонцев Рональд Куман по ходу второго тайма получил красную карточку за неуважение к резервному рефери.

Как сообщает Mundo Deportivo, арбитр Гонсалес Фуэртес отразил в протоколе, что Куман получил красную карточку за следующую фразу в адрес четвёртого рефери: «Что за тип».

После игры Рональд Куман заявил, что не проявлял неуважения к рефери. Тем не менее, рулевой каталонской команды теперь рискует пропустить два матча своей команды.