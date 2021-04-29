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Энрике: «Не думаю, что «Барселоне» стоит приносить в жертву всё ради сохранения Месси»

29 Апреля 2021, 19:42,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Конечно, как человек, которому близка «Барселона», я бы хотел, чтобы Месси остался. Представьте эту романтичную историю: Лионель проведёт всю карьеру в футболке одного клуба.

Но вы должны понимать, что «Барселона» будет выигрывать трофеи и без Месси, не нужно бояться его ухода. Не думаю, что приносить в жертву всё ради сохранения Лео – это хороший вариант», - цитирует Энрике TV3.

Стоит напомнить, что контракт аргентинского нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Луис Энрике
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