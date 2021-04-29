«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры

Отложенный матч 33-го тура Ла Лиги «Барселона» - «Гранада» окончательно всё запутал в чемпионской гонке. Каталонцы могли впервые в сезоне возглавить турнирную таблицу в случае победы. На протяжении часа игры «сине-гранатовые» создавали момент за моментом, Лионель Месси с Антуаном Гризманном организовали голевую атаку, а также еще могли забить, как и Серхио Роберто. Но затем Дарвин Мачис в контратаке счет сравнял, а Молина Видаль метко пробил головой после подачи с левого фланга и вместе с партнерами сотворил сенсацию - 1:2.

«Барселона» с «Реалом» делит второе место с отставанием в два очка от «Атлетико».