«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры

|
29 Апреля 2021, 21:55,
|
|
Отложенный матч 33-го тура Ла Лиги «Барселона» - «Гранада» окончательно всё запутал в чемпионской гонке. Каталонцы могли впервые в сезоне возглавить турнирную таблицу в случае победы. На протяжении часа игры «сине-гранатовые» создавали момент за моментом, Лионель Месси с Антуаном Гризманном организовали голевую атаку, а также еще могли забить, как и Серхио Роберто. Но затем Дарвин Мачис в контратаке счет сравнял, а Молина Видаль метко пробил головой после подачи с левого фланга и вместе с партнерами сотворил сенсацию - 1:2.
«Барселона» с «Реалом» делит второе место с отставанием в два очка от «Атлетико».
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 23'
|63' Мачис Дарвин (1:1)
|79' Видаль Молина (1:2)
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 73' ( Дембеле Усман ( 73') • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Роберто Серхи • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио 81' ( Тринкан Франсишку ( 81') • Мориба Илайкс 73' ( Гонсалес Педро ( 73') • Альба Жорди • Месси Лионель • Гризманн Антуан
Запасные: Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Ленгле Клеман • Дест Серджино • Нето Мурара • Араухо Рональд • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
Аарон Эскандель • Виктор Диаз • Санчес Герман • 90'Перес Неуэн • 43'Фулкье Димитри • Эррера Янгель • Этеки Ян 61' ( Гоналон Максим ( 61') • Кини Марин • Суарес Луис III 86' ( Вико Федерико ( 86') • Мачис Дарвин 75' ( Марин Адриан ( 75' ) • 90'Сольдадо Роберто 20' 61' ( Видаль Молина ( 61')
Запасные: Кошта Жоау II • Соро Альберто • Кина Домингуш • Барсия Серхио • Фабрега Арнау
29 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Гранада
Бавселона пусчай са сець-яна гэта заслугоувае сваей гульней
ай.. ха-ха-ха! супер-резалт.. )))
писец! что за отстой? классный первый тайм с отвратительной реализацией и полностью слитый второй тайм. в нападении все ищут Месси вместо того, чтобы пытаться бить самим. если Куман не может внушить игрокам стараться реализовывать самим свои моменты, то лучше ему уйти. в обороне полный растрындец. Умтити занимается не понять чем. Менгеса как косячил, так и косячит. три напа - вариант хороший, но только если эти напы - хорошие. думали, Гранада не будет стараться забить? сильно ошиблись. везуха конечно дикая, но и ошибки что в перехватах, что позиционные просто на лицо. Тер Штеген тоже не выручил. Месси хватило только на один гол, Гриза - на передачу. Дембеле отметился бестолковым дриблингом. второй Джуниор, блин.
Куман самоудалился - зачем??? судейка был заряжен против Барсы, скорее всего из-за Суперлиги. понятно, что он использовал все поводы, чтобы подгадить Барсе. но нужно и самим быть более хладнокровными.
комментатор тоже старался сглазить всё время. заладил про это первое место, а в результате так и остались позади второй команды Мадрида.
ужас, не игра. с такой игрой только на подарки от конкурентов и рассчитывать. но таким подарком не воспользовались ((( впрочем, так часто бывает.
Так и знал что либо с Гранадой, либо с Валей залетят, но думал 1:1 будет, а тут еще и влетели. Позорники. Оборона просто "шикарна". В общем не тянут они на чемпионов.
Вот так в матче, который обещал дежурные три очка, просирается главная цель сезона - золото чемпионата.
Слов нет.
этот матч может стоить золота.
Не верю, что судьба нам что то подарит ещё после такого.
всякое бывает. но по игре чемпионства не достойны. как кстати и обе мадридские команды. тоже еле бегают.
включил на 2 тайме и не пожалел)) вот это ВАТОКАТАНИЕ и есть супер футбол?..и зачем вообще рыжий физрук начал тявкать на судью...не понятно просто за какой момент? и бац на 2 матча дисква...
пс..Хороший подарок на день рождения спасибо дорогая гранатовая с..ч.а))
кто тебе суперфутбол обещал? жди лучше от своего колхоза футбол красивый, может и дождёшься когда.
Ну как же, барса и суперфутбол - синонимы же!
Рассуждения по поводу уровня сегодняшней Барсы. Всем понятно, что Гранада очень средненькая команда Ла Лиги. Если не побеждаешь средненькую команду дома, ТО КАКОЙ ТВОЙ УРОВЕНЬ? Ответ очевиден. СРЕДНЕНЬКИЙ. Оба пропущенных гола - это грубейшие ошибка в организации обороны. Первый гол - одним пасом отрезается вся защита. Второй гол - один, совершенно один игрок Гранады спокойно принимает мяч и вкалачивает его в сетку. Для сравнения игрокам Барсы Гранада не позволяла такого! Вот и весь уровень сегодняшней Барсы. Смею предположить, что чемпионство, а вернее шансы на него упали до вероятности не более 25%.
За час игры могли снова класть трижды, но опять реализация. Зато у соперника традиционно залетело все, что создано. Это настоящее проклятие этого сезона, впрочем, если защита позволяет, почему нет. Сами нехотя 2 голевые выкатили. Вчистую выигранный матч превратили в театр и заслуженно получили 2 пробоины. Сначала забейте, потом катайте.
Роберто, Мориба провалили матч чуть более, чем полностью. Почему Дест не вышел?
Очень сумбурная Барса возвращается.
Просто слов нет
а как же - да барсе всегда подсуживают? ВАР не помог? Все суди за Реал? Не уж в вашем стане есть адекватные?