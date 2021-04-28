Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Куман: «Мы не считаем себя фаворитами в чемпионской гонке»

28 Апреля 2021, 15:27,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сказал несколько слов на пресс-конференции перед игрой против «Гранады».

По потерянным очкам «Барселона» является лидером Ла Лиги. Это означает, что если каталонцы выиграют все матчи до конца чемпионата, они точно станут чемпионами.

«Я не наблюдал, чтобы игроки думали, что дело сделано. Многие люди считают нас фаворитами Ла Лиги, но мы так не думаем. Мы знаем, насколько сложно выигрывать матчи, поскольку каждая команда за что-то борется. Нужно следовать от матча к матчу. Не стоит сходить с ума от возможности, которую мы имеем в случае всех побед. Главное – быть готовым к следующему матчу», - сказал Куман.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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