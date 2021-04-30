Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение «Барселоны» от «Гранады» (1:2).

«Ла Лига – это невероятно сложный чемпионат, так будет продолжать до самого конца. Я не получаю удовольствия от поражений наших конкурентов. Мы хотим выиграть чемпионат и будем бороться до последнего матча. Мы думаем лишь о ближайшем матче, сейчас все наши мысли сконцентрированы на встрече с «Осасуной», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

После тридцати трёх туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.