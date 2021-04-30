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Зидан прокомментировал поражение «Барселоны» от «Гранады»

30 Апреля 2021, 17:34,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение «Барселоны» от «Гранады» (1:2).

«Ла Лига – это невероятно сложный чемпионат, так будет продолжать до самого конца. Я не получаю удовольствия от поражений наших конкурентов. Мы хотим выиграть чемпионат и будем бороться до последнего матча. Мы думаем лишь о ближайшем матче, сейчас все наши мысли сконцентрированы на встрече с «Осасуной», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

После тридцати трёх туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Гранада
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