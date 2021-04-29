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Куман: «Резервный арбитр ответил мне нелестно. Это он проявил неуважение»

29 Апреля 2021, 23:08,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пропустит возвращение на «Месталью» в матче 34-го тура из-за удаления со скамейки запасных в игре против «Гранады» (1:2), которая состоялась в четверг. При этом голландец в гневе из-за полученной красной карточки.

- Я не понимаю, что это было. Согласно Карлосу Навалю я проявил неуважение к резервному арбитру, но я не сказал ничего плохого, - возмутился Куман на пресс-конференции. - Я его не оскорблял, это невероятно. Но если четвертый судья хочет побыть в центре внимания… Я к нему обращался, но уважительно, а вот он ответил мне нелестно. Это он проявил неуважение. Если они там напишут в протоколе то, чего я не говорил, придется принимать меры.

После сегодняшнего фиаско «Барселона» не смогла выйти в лидеры и на два очка отстает от «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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